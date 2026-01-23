Eskişehir'de Hidrojenli Tren Projesi Başladı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, TÜRASAŞ'ın hidrojenli tren geliştirme projesiyle ilgili olarak, "Ar-Ge'si, üretimi ve fikri haklarıyla tamamen yerli ve milli bir vizyon Eskişehir'de yükseliyor" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRASAŞ'ın hidrojenli tren geliştirme projesi için tarihi imzaların atıldığını açıkladı. İngiltere ile yapılan bu stratejik iş birliğiyle demiryollarında sıfır emisyonlu, daha çevreci bir dönüşüm başlattıklarını belirten Bakan Uraloğlu, projenin Ar-Ge ve üretim merkezi TÜRASAŞ olacağını ifade etti. Ayrıca, tüm fikri hakların yerli ve milli kalacağını vurguladı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu da konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulundu. Hatipoğlu'nun açıklamasında, "Ar-Ge'si, üretimi ve fikri haklarıyla tamamen yerli ve milli bir vizyon Eskişehir'de yükseliyor Hidrojen teknolojisinde bölgesel güç olma yolunda çok kıymetli bir adım. Hayırlı olsun" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR