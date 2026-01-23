Eskişehir\'de Huzurevi Yaşlılarına Konser

Eskişehir'de huzurevindeki yaşlılar, gerçekleştirilen konser ile keyifli vakit geçirdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü, anlamlı bir çalışmaya imza attı. Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılara yönelik gönüllere dokunan bir konser gerçekleştirildi. Yaşlılar, ilgiyle takip ettikleri ve keyifli vakit geçirdikleri konserin ardından sanatçıları alkışladı. - ESKİŞEHİR