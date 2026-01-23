Eskişehir'de Huzurevi Yaşlılarına Konser - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Eskişehir'de Huzurevi Yaşlılarına Konser

Eskişehir\'de Huzurevi Yaşlılarına Konser
23.01.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Huzurevindeki yaşlılar, düzenlenen konserle keyifli anlar yaşadı ve sanatçıları alkışladı.

Eskişehir'de huzurevindeki yaşlılar, gerçekleştirilen konser ile keyifli vakit geçirdi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü, anlamlı bir çalışmaya imza attı. Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan yaşlılara yönelik gönüllere dokunan bir konser gerçekleştirildi. Yaşlılar, ilgiyle takip ettikleri ve keyifli vakit geçirdikleri konserin ardından sanatçıları alkışladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eskişehir'de Huzurevi Yaşlılarına Konser - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor “Pes“ dedirten detaylar Türkiye bastonlu dolandırıcıyı konuşuyor! "Pes" dedirten detaylar
“Düzgün konuşamıyorsun“ deyip Zeynep Teyze’ye emekli maaşını vermediler "Düzgün konuşamıyorsun" deyip Zeynep Teyze'ye emekli maaşını vermediler
Karşıyaka filesinde Manisa’ya sert tepki Karşıyaka filesinde Manisa'ya sert tepki
Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı Bunu da gördük: Yaptığı iyiliği kamera önünde vatandaşa tane tane anlattırdı
“Boşanırken uyuşturucuya başladım“ diyen Bilan Hancı’ya eski eşinden yanıt "Boşanırken uyuşturucuya başladım" diyen Bilan Hancı'ya eski eşinden yanıt
Genç kızı taciz eden yaşlı adam suçüstü yakalandı Genç kızı taciz eden yaşlı adam suçüstü yakalandı

10:23
’Yenidoğan Çetesi’ni çökerten savcı Yavuz Engin’den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı
09:06
Zeynep Sönmez’i eleyen Yulia Putintseva’nın sevinci olay oldu
Zeynep Sönmez'i eleyen Yulia Putintseva'nın sevinci olay oldu
09:01
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ciğer yemeye çakarlı konvoyla gitti
09:01
Papel Elektronik Para’ya operasyon TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
Papel Elektronik Para'ya operasyon! TMSF kayyum olarak atandı, gözaltılar var
08:09
Fenerbahçe’ye müjde: Garantilediler
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
07:34
Altın gece yarısı bir anda fırladı Bir kritik eşik daha aşıldı
Altın gece yarısı bir anda fırladı! Bir kritik eşik daha aşıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 10:29:49. #7.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Huzurevi Yaşlılarına Konser - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.