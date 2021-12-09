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Eskişehir'de ipek böcekçiliğini canlandırma çalışmaları hız kesmiyor - Son Dakika

Eskişehir'de ipek böcekçiliğini canlandırma çalışmaları hız kesmiyor

09.12.2021 14:09
Eskişehir'de ipek böcekçiliğini canlandırma çalışmaları hız kesmiyor

Proje kapsamında Büyükşehir Belediyesi'ne ait 23 dekarlık alanda dikilen on binlerce dut fidanının sökümü yapılma başlandı.

Geçmiş yıllarda Sakarya Vadisi başta olmak üzere Eskişehir'in birçok köyünde üreticinin en önemli geçim kaynaklarından biri olan ancak yanlış tarım politikaları yüzünden ihmal edilen ipek böcekçiliği, Büyükşehir Belediyesi'nin Kırsal Kalkınma Projeleri ile üreticiye can suyu olmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in talimatıyla 2017 yılında hayata geçen ve Koza Birlik ile işbirliği içerisinde yürütülen proje kapsamında her yıl on binlerce dut fidanını üreticiyle buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Sarıcakaya'nın Laçin Mahallesi'nde mülkiyeti kendisine ait 23 dekarlık alanda diktiği dut fidanlarının dağıtılmak üzere sökümünü yapıyor . Hasadı yapılan dut fidanları Ocak ayında üreticilerle buluşacak.

On binlerce dut fidanının Eskişehir başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki üreticilerle buluşacağını ifade eden Başkan Büyükerşen, geçtiğimiz yıl olduğu gibi yeni dut üretim tesislerinin açılması için diğer ile ve ilçe belediyelerine de dağıtım yapılacağını belirtti. Kent merkezinde açtıkları İpek Evi'nde kadınlara ipekten ürünler elde etmeleri ve bunları satarak aile ekonomilerine katkı sağlamaları için eğitimler verdiklerine dikkat çeken Başkan Büyükerşen, ipeğin kırsalda üreticiye, merkezde ise kadınlara ek gelir yarattığını ifade etti.

Eskişehir'de ipek böcekçiliğini canlandırma çalışmaları hız kesmiyor

Büyükşehir Belediyesi, Yılmaz Büyükerşen, Sarıcakaya, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Eskişehir'de ipek böcekçiliğini canlandırma çalışmaları hız kesmiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de ipek böcekçiliğini canlandırma çalışmaları hız kesmiyor - Son Dakika
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