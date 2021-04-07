Eskişehir'de izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 1'i İran uyruklu 8 zanlı yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 1'i İran uyruklu 8 zanlı yakalandı

Eskişehir'de izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de izinsiz kazı yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi Çalıkırı mevkisindeki ormanlık alanda N.Ö, A.D, L.R, H.H, İ.Ö, Y.Ö, T.Y. ile İran uyruklu S.M.D'yi suçüstü yakaladı. Bölgede arama yapan ekipler, Roma ve Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, jeneratör ile kazı malzemeleri ele geçirdi. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İran uyruklu S.M.D. ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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