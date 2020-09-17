Eskişehir'de kaçak kazı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde, kaçak kazı yaptığı öne sürülen 3 zanlı gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekören Mahallesi Eskiköy mevkisinde kaçak kazı yaptığı öne sürülen B.K, E.G. ile K.K'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.