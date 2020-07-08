Eskişehir'de kadın çiftçiler odaklı anason bitkisi üretimi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı" kapsamında "Kokusuyla Gelen Bereket" isimli anason yetiştiriciliği projesi uyguluyor.



Tarımsal kalite ve verimi artırmaya yönelik tarımsal yeniliklerin kadın çiftçiler odak noktası alınarak yaygınlaştırılması ve farkındalık oluşturulması amacıyla ıtri ve tıbbi bitkilerin ekilişinin yaygınlaştırılması, kadın çitçilerin işgücünün üretime dönüştürülmesi, çiftçilerin bitkiyi tanıması ve tarımını öğrenmesi hedefleniyor. Proje kapsamında, Beylikova ilçesi Gökçeayva mahallesinde 10 dekar alanda anason ekilişi yapıldı. Anason bitkisinin takip ve denetimi İl Müdürlüğü ve Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik elemanları tarafından gerçekleştirildi. Anason yetiştiriciliğinin yöreye uygun olduğu görülürken, ülkemizde ortalama verim dekara 70 kilogram olan anason bitkisinin hasadından dekardan 100 kilogram ürün alınmasının beklendiği belirtildi.



Gökçeayva mahallesinde ürünün tanıtılması için düzenlenen tarla gününe; İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, il ilçe tarım orman müdürlüğü, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü teknik elemanları ile yöre çiftçileri katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Sever, tarla gününde yaptığı konuşmada; anason bitkisinin yöremizde alternatif ürün olarak potansiyelinin olduğunu ve üreticilere yeni pazar imkanları sağlayacağını ifade etti. Dr. Emine Sever, Tarım ve Orman Bakanı himayelerinde başlatılan DİTAP projesinin hem anason için, hem de diğer ürünlerin "değerinde" satışı için çok iyi bir pazar olduğunu belirtti.



Anason bitkisinin, yazlık ekilişlerde ilimiz için alternatif bir ürün olarak değerlendirilebileceğini savunan bu proje hakkında bilgi almak için, il ve ilçe müdürlüklerine başvurulabileceği belirten İl Müdürü Sever, projenin uygulanmasında yardımcı olan ve projede emeği geçen herkese teşekkür etti.



Anason yetiştiriciliği hakkında yapılan teknik bilgilendirmenin ve ürünün yerinde görülmesinden sonra tarla günü sona erdi. - ESKİŞEHİR