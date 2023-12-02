 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehir'de kadın, eski eniştesini tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika

Eskişehir'de kadın, eski eniştesini tüfekle vurarak öldürdü

Eskişehir'de bir kadın, bahçesine giren eski eniştesini tüfekle vurarak öldürdü. Kadın, yabani hayvan olduğunu düşündüğünü savundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Eskişehir\'de kadın, eski eniştesini tüfekle vurarak öldürdü
02.12.2023 - 17:17,  Güncelleme: 17:19
Abone Ol

ESKİŞEHİR'de Esma S. (43), evinin bahçesine giren eski eniştesi Aydın Ercan'ı (43) tüfekle vurup öldürdü. Gözaltına alınan Esma S., bahçede yabani hayvan olduğunu düşünerek ateş ettiğini savundu.

Mihalıççık ilçesi Yalımkaya Mahallesi'nde oturan Esma S., gece yarısı evinin bahçesine giren ablasının eski eşi Aydın Ercan'ı tüfekle vurdu. Komşuların ihbarıyla adrese gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinde Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ercan'ın yanında ise tüfek ile el feneri bulundu. Esma S. 'Kasten öldürme' suçlamasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Esma S., ilk ifadesinde evinin bahçe kapısında bir karartı gördüğünü ve yabani hayvan olduğunu düşünüp av tüfeğiyle ateş ettiğini söyledi. Aydın Ercan'ın cenazesi ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Aydın Ercan, Jandarma, Olaylar, Güvenlik, Cinayet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de kadın, eski eniştesini tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika


18:09
5 gollü nefes kesen maç! Rizespor, İstanbul ekibini son dakika golüyle devirdi 5 gollü nefes kesen maç! Rizespor, İstanbul ekibini son dakika golüyle devirdi
18:03
Filipinler 7,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı Filipinler 7,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı
17:53
Pendikspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu. Pendikspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu.
17:26
Tevfik Göksu, 'İBB Başkanlığı'na aday olacak mısınız?' sorusuna yanıt verdi: Cumhurbaşkanımızın vereceği kararın arkasında yürürüz Tevfik Göksu, "İBB Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi: Cumhurbaşkanımızın vereceği kararın arkasında yürürüz
16:35
Mehmet Ali Erbil, kendisinden 44 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı Mehmet Ali Erbil, kendisinden 44 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
16:19
Denizbank, Seçil Erzan'ın fon dolandırıcılığıyla ilgili görüntülerin tamamını yayınladı Denizbank, Seçil Erzan'ın fon dolandırıcılığıyla ilgili görüntülerin tamamını yayınladı
16:17
Beşiktaş'a veda eden Ahmet Nur Çebi'nin bir gruba hakkı helal değil Beşiktaş'a veda eden Ahmet Nur Çebi'nin bir gruba hakkı helal değil
16:08
Yeşilçam'ın efsanesi Salih Güney, kızıyla 10 yıldır görüşmediğini itiraf etti: Aileyi reddetti Yeşilçam'ın efsanesi Salih Güney, kızıyla 10 yıldır görüşmediğini itiraf etti: Aileyi reddetti

Son Dakika
18:09 5 gollü nefes kesen maç! Rizespor, İstanbul ekibini son dakika golüyle devirdi
18:03 Filipinler 7,6 büyüklüğünde depremle sarsıldı
17:53 Pendikspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu.
17:26 Tevfik Göksu, "İBB Başkanlığı'na aday olacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi: Cumhurbaşkanımızın vereceği kararın arkasında yürürüz
16:35 Mehmet Ali Erbil, kendisinden 44 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı
16:17 Beşiktaş'a veda eden Ahmet Nur Çebi'nin bir gruba hakkı helal değil
16:19 Denizbank, Seçil Erzan'ın fon dolandırıcılığıyla ilgili görüntülerin tamamını yayınladı
16:08 Yeşilçam'ın efsanesi Salih Güney, kızıyla 10 yıldır görüşmediğini itiraf etti: Aileyi reddetti
16:07 Netanyahu ''Müzakereler çıkmaza girdi'' bahanesiyle Mossad Başkanı'nı İsrail'e geri çağırdı
15:43 Canlı yayındaki balonlu örnek bardağı taşıran son damla oldu! Fenerbahçe'den ambargo kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2023 18:29:11. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehir'de kadın, eski eniştesini tüfekle vurarak öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement