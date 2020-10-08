Eskişehir'de kumar oynarken yakalanan 37 kişiye 161 bin lira ceza - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de, dernek binasında kumar oynarken yakalanan 37 kişiye, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 161 bin 857 lira ceza kesildi. Derneğe ait evde yapılan aramada ise silahlar ele geçirildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Odunpazarı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi'ndeki dernekte kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık talimatıyla derneğe baskın yapan ekipler, 37 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Evde yapılan aramada ise 2 tabanca, 261 fişek, 2 otomatik av tüfeği, 32 dolu kartuş, 2 tombala kartı, 1 el telsizi, 4 şarjör ve 7 kurusıkı fişeği ele geçirildi. Tombala oynarken yakalanan 37 kişiye, koronavirüs tedbirleri kapsamında, sosyal mesafe kuralını ihlal ettikleri ve kumar oynadıkları gerekçesiyle toplam 161 bin 857 lira ceza kesildi. Ayrıca dernek başkanı hakkında 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.