ESKİŞEHİR - Kuvvetli lodos etkili oluyor (2) - Son Dakika

Eskişehir'de kuvvetli lodos, hayatı olumsuz etkiliyor.

Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi'ndeki bir otelin dış cephesinde bulunan camlar, lodosun etkisiyle yol kenarında park halinde bulunan bir otomobilin üzerine düştü. Araçta hasar meydana geldi.

Ayrıca, kent merkezinde lodosun etkisiyle bazı ağaçlar devrildi. Yayalar kimi zaman yürümekte zorluk çekti.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, kentte gün boyu kuvvetli rüzgarın hızının 50 ila 80 kilometreye ulaşmasının, tam fırtınanın da yer yer 70 ila 110 kilometre esmesinin beklendiğini duyurmuştu.