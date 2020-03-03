Eskişehir'de 'Matematik ve Anlayarak Hızlı Okuma' kursu tamamlandı - Son Dakika
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Eskişehir'de 'Matematik ve Anlayarak Hızlı Okuma' kursu tamamlandı

16 dakika önce

Eskişehir'de 'Matematik ve Anlayarak Hızlı Okuma' kursunu bitiren kursiyerler eğitim sonunda sertifikalarını aldılar.

Eskişehir'de 'Matematik ve Anlayarak Hızlı Okuma' kursu tamamlandı, System.String[]

Eskişehir'de 'Matematik ve Anlayarak Hızlı Okuma' kursunu bitiren kursiyerler eğitim sonunda sertifikalarını aldılar.


Eğitimci-yazar Oğuz Saygın ve eğitim uzmanı Bülent Gündağ Mert tarafından verilen kurs; 2 gün ve 20 saat süre içinde tamamlandı. Eğitimci - yazar Oğuz Saygın ve eğitim uzmanı Bülent Gündağ Mert kursta yaptıkları açıklamada, "Türkiye'nin en büyük sorunu haline gelen 'Matematik ve Anlayarak Hızlı Okuma' çocukların oyunlardan spordan ve müzikten uzaklaşması sonucunda ezberlenerek yapılan bir ders haline geldi. Zihnini kullanamayan bir çocuğun parmaklarını sayarak işlem yapmasına; bu durumda problemleri zihnini kullanarak değil, ezberleyerek çözmesine sebep olmaktadır. Çarpım tablosunu ezberlemek yerine; sayarak öğrenen çocuklar bu durumu alışkanlık haline getirmekte, lise düzeyine gelmelerine rağmen bu alışkanlıktan kurtulamamaktadır. İlk öğretimde; çocuğun matematik ve anlayarak hızlı okuma temeli atılmadığı taktirde, ilerleyen zamanda bu sorunun çözümü imkansız hale gelmektedir. Çözümü çok basit olan yöntemlerle; aileleri, öğretmenleri eğitmek, matematiği ve okumayı sevilen bir oyun haline getirmek amacıyla çalışmalar yapmaktayız. 7 yaşından 70 yaşına kadar okumayı sevdirip, daha etkili okuma yapmanın yöntemlerini öğretebileceği bir programı anlatıyoruz" dedi.


Eskişehir Sinerji Hareketi Derneği'nde; 'Matematik ve Anlayarak Hızlı Okuma' kursunda eğitim gören kursiyerler, düzenlenen etkinlikte sertifikalarını aldılar. Kurs eğitimine; öğretmenler, iş insanları ve kursa ilgi duyan veliler katıldılar. Eğitim sonunda; Sinerji Hareketi Derneği Başkanı Soner Çam, eğitimci- yazar Oğuz Saygın ve eğitim uzmanı Bülent Gündağ Mert'e teşekkür belgelerini takdim etti. - ESKİŞEHİR

Oğuz Saygın, Eskişehir, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:31 Kaynak: İHA
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