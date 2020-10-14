Son dakika haber: Nehre düşen 13 yaşındaki çocuk boğuldu - ESKİŞEHİR - Son Dakika

Son dakika haber: Nehre düşen 13 yaşındaki çocuk boğuldu - ESKİŞEHİR
14.10.2020 11:31
Son dakika habere göre Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde, Sakarya Nehri'ne düşerek boğulan kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde, Sakarya Nehri'ne düşerek boğulan kız çocuğunun cansız bedenine ulaşıldı.
Mevsimlik işçi olan ailesiyle Şanlıurfa'dan kırsal Doğray Mahallesi'ne gelen Gamze Kakız (13), nehir kıyısında ayağını yıkadığı sırada dengesini kaybederek suya düştü.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği dalgıçlarınca yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu sudan çıkarılan çocuğun cesedi, hastane morguna gönderildi.
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