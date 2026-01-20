Eskişehir\'de Okul Servislerine Denetim

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 115 servis aracı ve şoförü ile okul çevrelerindeki 218 farklı mekan kontrol edilirken, 520 şahsa kimlik sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri ile çevrelerine yönelik denetimler sürüyor. Bu çerçevede, il genelinde 12-19 Ocak 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 115 servis aracı ve şoförü kontrol edilirken, bunlardan 3'ünün kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde ise 82 kahvehane, 49 market ve 87 park olmak üzere toplam 218 farklı mekan denetlendi. Ayrıca, 520 şahsa kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR