Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim
Eskişehir'de Okul Servislerine Denetim

Eskişehir\'de Okul Servislerine Denetim
20.01.2026 10:14
Eskişehir'de polis ve jandarma, 115 servis aracı ile 218 mekanı denetleyip 520 kişiyi sorguladı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince 115 servis aracı ve şoförü ile okul çevrelerindeki 218 farklı mekan kontrol edilirken, 520 şahsa kimlik sorgusu yapıldı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince okul servisleri ile çevrelerine yönelik denetimler sürüyor. Bu çerçevede, il genelinde 12-19 Ocak 2026 tarihleri arasında çalışma yapıldı. Ekiplerce 115 servis aracı ve şoförü kontrol edilirken, bunlardan 3'ünün kusurlu olduğu belirlendi. Okul çevrelerinde ise 82 kahvehane, 49 market ve 87 park olmak üzere toplam 218 farklı mekan denetlendi. Ayrıca, 520 şahsa kimlik sorgusu yapıldığı belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Servis aracı, Eskişehir, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Polis, Son Dakika

