Eskişehir'de renkli yarı maraton

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Maraton başlangıcından görüntü -Koşuculardan detay görüntü -Evlilik teklifinden görüntü -Koşucu Gökhan ve Ebide Gökengin çiftinin konuşması -Özlem Işık ve Uğur Işık çiftinin konuşması -Bitiş çizgisinden görüntü -Genel görüntü

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Beşiktaş, hem Porto hem de Aboubakar ile anlaşma sağladı