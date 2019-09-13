Son Dakika Haberleri: Eskişehir'de şüpheli ölüm
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Eskişehir'de şüpheli ölüm

1 saat önce

Eskişehir'de yalnız yaşayan bir kadın evinde ölü bulundu.

Eskişehir'de şüpheli ölüm, System.String[]

Eskişehir'de yalnız yaşayan bir kadın evinde ölü bulundu.

Bahçelievler Mahallesi Manyas Sokak'ta bir apartmanın giriş katında ikamet eden İrem Ayrancı'dan (30) haber alamayan yakınları, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çilingir yardımıyla eve giren ekipler, Ayrancı'nın öldüğünü belirledi.

Ayrancı'nın cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Olaya ilişkin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturma sürüyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:02 Kaynak: AA
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