Eskişehir'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı

11.08.2022 19:54
Eskişehir'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı

Eskişehir'de telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırıp yüklü miktarda para ve ziynet eşyasını aldığı iddia edilen 4 zanlı yakalandı.

Eskişehir'de telefonda kendilerini polis olarak tanıtarak bir kişiyi dolandırıp yüklü miktarda para ve ziynet eşyasını aldığı iddia edilen 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, merkez Odunpazarı ilçesinde bulunan bir adresi telefonla arayıp kendilerini polis olarak tanıtan şüphelilere, para ve ziynet eşyası verilmesi olayına ilişkin çalışma başlattı.

Polis, düzenlediği operasyonda, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şüpheliler M.T.A, N.E.K, İ.E.M. ve V.A'yı yakaladı.

Operasyonda ele geçirilen 12 bilezik, 8 altın, 4 bin 300 dolar ile 20 bin 600 lira sahibine teslim edildi.

Zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
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Kendisini polis olarak tanıtıp para ve ziynet eşyası dolandıran 4 şüpheli yakalandı Kendisini polis olarak tanıtıp para ve ziynet eşyası dolandıran 4 şüpheli yakalandı Yüklü miktarda uyuşturucu bulunduran şüpheli tutuklandı Yüklü miktarda uyuşturucu bulunduran şüpheli tutuklandı
Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eskişehir'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Eskişehir'de kendilerini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika
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