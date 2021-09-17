Hafriyat kamyonu ile işçi servisi çarpıştı: 1'i ağır 15 yaralı - Son Dakika

Eskişehir'de tır ile işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 15 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi ile Yörükkaracaören mahallesinin kesişimindeki kavşakta meydana geldi. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan Mehmet T. yönetimindeki 26 S 1253 plakalı işçi servisi ile Züfer Ç.'nin kullandığı 26 E 5675 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Meydana gelen kazada, araç sürücüsü Mehmet T. ile yolcu olarak bulunan Sinan B., Sema G., Barış Ş., Adem E., Adem A., Emrullah S., Saffet Y., Halil U., Emre K., Yusuf K., Nedim S., Ercan S., Enes B. ve Mustafa S. yaralandı. Servisteki 17 kişiden 15'inin yaralandığı kaza sonrası olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Eskişehir Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü.

Yunus Emre Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Sinan B.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR