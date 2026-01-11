Eskişehir\'de Trafik Aksadı

Eskişehir- Seyitgazi yolunda bir otomobilin yolda kalması nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluşurken, kara yolunun kapalı olduğunu gören bazı sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka yolu üzerinde bugün öğle saatlerinde bir otomobilin yolda kalması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı. Arıza nedeniyle güzergah üzerinde metrelerce araç kuyruğu oluşurken, yolun kapalı olduğunu gören bazı sürücülerin geri döndüğü görüldü. Yolda kalan aracın kaldırılmasının ardından, tıkanan trafik akışının tekrardan normale döndüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR