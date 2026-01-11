Eskişehir'de Trafik Aksadı - Son Dakika
Eskişehir'de Trafik Aksadı

11.01.2026 17:28
Seyitgazi yolunda yolda kalan otomobil, uzun araç kuyruklarına ve geri dönüşlere neden oldu.

Eskişehir- Seyitgazi yolunda bir otomobilin yolda kalması nedeniyle trafikte uzun kuyruklar oluşurken, kara yolunun kapalı olduğunu gören bazı sürücüler geri dönmek zorunda kaldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka yolu üzerinde bugün öğle saatlerinde bir otomobilin yolda kalması sonucu ulaşımda aksamalar yaşandı. Arıza nedeniyle güzergah üzerinde metrelerce araç kuyruğu oluşurken, yolun kapalı olduğunu gören bazı sürücülerin geri döndüğü görüldü. Yolda kalan aracın kaldırılmasının ardından, tıkanan trafik akışının tekrardan normale döndüğü öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

