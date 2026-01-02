Geçen yıl evlenmişlerdi! Biri öldü, diğeri ölümle pençeleşiyor - Son Dakika
Geçen yıl evlenmişlerdi! Biri öldü, diğeri ölümle pençeleşiyor

Geçen yıl evlenmişlerdi! Biri öldü, diğeri ölümle pençeleşiyor
02.01.2026 15:01  Güncelleme: 17:44
Eskişehir'de aile ziyareti dönüşü buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 23 yaşındaki Oğuzhan Çiftçi hayatını kaybetti, eşi Yağmur Çiftçi ise ağır yaralandı. Geçen yıl evlenen çiftin kazası sonrası Oğuzhan Çiftçi, Ankara'nın Polatlı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Eskişehir'de, aile ziyareti dönüşü buzlanma nedeniyle yoldan çıkıp takla atan otomobilin sürücüsü Oğuzhan Çiftçi (23) hayatını kaybetti, eşi Yağmur Çiftçi ise ağır yaralandı. Oğuzhan Çiftçi'nin cenazesi, Ankara'nın Polatlı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaza, gece saatlerinde Ankara-Eskişehir kara yolu Sivrihisar ilçesi yakınında meydana geldi. Eşi Yağmur Çiftçi ile Eskişehir'den aile ziyaretinden dönen Oğuzhan Çiftçi'nin buzlanma nedeniyle kontrolünü yitirdiği otomobil, yoldan çıkıp takla attı. Kazada, Oğuzhan Çiftçi hayatını kaybetti, eşi Yağmur Çiftçi ise yaralandı.

Aile ziyareti dönüşü kaza; Oğuzhan öldü, eşi ağır yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir'de hastaneye kaldırılan Yağmur Çiftçi'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Aile ziyareti dönüşü kaza; Oğuzhan öldü, eşi ağır yaralandı

GEÇEN YIL EVLENMİŞLERDİ

Oğuzhan Çiftçi'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Polatlı Yenimahalle Camisi'nde Çiftçi için cenaze namazı kılındı. Cenazeye ailesi ve yakınları katıldı. Yağmur Çiftçi ile geçen yıl evlendiği belirtilen Oğuzhan Çiftçi, kılınan namazın ardından Polatlı Şehir Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Geçen yıl evlenmişlerdi! Biri öldü, diğeri ölümle pençeleşiyor

SON DAKİKA: Geçen yıl evlenmişlerdi! Biri öldü, diğeri ölümle pençeleşiyor - Son Dakika
