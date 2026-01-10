Eskişehir'de Vergi Tahsilatı Yüzde 57,15 Arttı

Eskişehir Defterdarlığı 2025 yılı faaliyet verilerini paylaştı; kentte vergi tahsilatı bir önceki yıla oranla yüzde 57,15 artarken, aktif mükellef sayısı 95 bin 435'e yükseldi.

Eskişehir Valiliği, Defterdarlık tarafından yürütülen 2025 yılı vergilendirme, tahsilat ve denetim faaliyetlerine ilişkin tüm verileri kamuoyuyla paylaştı. Raporda, kentteki vergi gelirlerinin ve mükellef uyumunun geçtiğimiz yıla göre artış gerçekleştiği görüldü. 2024 yılında 29 milyar 178 milyon 211 bin 537 TL olan vergi tahakkuku, 2025 yılında yüzde 53,25'lik bir artışla 44 milyar 716 milyon 842 bin 650 TL'ye yükselirken; vergi tahsilatı ise yüzde 57,15 oranında bir artışla 37 milyar 266 milyon 14 bin 71 TL olarak gerçekleşti. 2025 yılı itibarıyla kentte tahakkuk eden vergilerin yüzde 83,34'ünün tahsil edildiği bildirildi.

Matrah beyanında yüzde 107'lik artış gerçekleşti

Gelir Vergisi kaleminde paylaşılan verilerde, 2025 yılında mükellefler tarafından 71 bin 998 beyanname verildiği ve toplam 13 milyar 610 milyon 814 bin 385 TL matrah beyan edildiği kaydedildi. Bir önceki yılla kıyaslandığında beyanname sayısında yüzde 12'lik bir artış yaşanırken, beyan edilen matrah tutarındaki yüzde 107'lik artış gerçekleştiği görüldü.

Aktif mükellef dağılımı ve artış oranları açıklandı

Kentteki faal mükellef sayısı 2024 yılında 89 bin 522 iken, 2025 yılında yüzde 6,6 oranında artışla toplam 95 bin 435'e ulaştı. Kentte 50 bin 616 Gayrimenkul Sermaye İradı (GMSİ), 43 bin 987 Gelir Stopaj Vergisi, 39 bin 419 Katma Değer Vergisi (KDV), 31 bin 252 Gelir Vergisi, 9 bin 298 Kurumlar Vergisi ve 4 bin 269 Basit Usul mükellefi kayıtlara geçti. Vergi türleri bazında en yüksek artış oranı yüzde 20 ile GMSİ kategorisinde yaşanırken, toplamda Gelir Vergisi mükellef sayısında yüzde 5, Kurumlar Vergisi mükellef sayısında ise yüzde 4 oranında artış sağlandı.

26 binden fazla mükellefe denetim gerçekleştirildi

Eskişehir Defterdarlığı, 2025 yılında 87 personelin katılımıyla yıl içerisinde 26 bin 282 mükellef nezdinde denetim gerçekleştirilerek, 2024 yılına göre denetim sayısında yüzde 65'lik bir artış sağlandı. Yapılan incelemeler sonucunda 64 yeni mükellefiyet tesis edilirken, 139 milyon 122 bin 626 TL vergi cezası uygulandı. Ayrıca bin 596 mükellefte toplam 282 bin 741 bandrollü ürün denetimi gerçekleştirildi. VİMER ve CİMER üzerinden alınan bin 185 başvurunun yanı sıra, iletilen 2 bin 185 ihbarın bin 668'i değerlendirildi. 2025 yılı içinde incelemeye alınan 97 mükellef hakkında düzenlenen 182 rapor sonucunda ise 162 milyon 760 bin 332 TL matrah farkı tespit edilerek 57 milyon 999 bin 78 TL ceza önerisi sunuldu. - ESKİŞEHİR