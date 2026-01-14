Eskişehir'de Yargıtay Müzesi Kuruluyor - Son Dakika
Eskişehir'de Yargıtay Müzesi Kuruluyor

14.01.2026 13:34
Eskişehir'deki tarihi bina, Yargıtay Müzesi'ne dönüştürülmek üzere restorasyona alınacak.

Eskişehir'de, 1923-1935 yılları arasında Temyiz Mahkemesi olarak hizmet veren tarihi bina, Yargıtay Müzesi'ne dönüştürülecek.

Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi'ndeki tarihi yapı, uzun yıllardır İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün ek hizmet binası olarak kullanılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yargıtay Başkanlığı arasındaki görüşmeler sonunda, tarihi binanın Yargıtay Müzesi'ne dönüştürülmesi amacıyla Eskişehir Valiliği koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığına ait olan binanın mülkiyeti, Yargıtay Başkanlığına devredildi. Ayrıca restorasyona ilişkin projeler de ilgili kuruldan onay aldı.

Çalışmaların, Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca açılan ihale sürecinin tamamlanmasıyla başlaması planlanıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameyle "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirilen Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, gazetecilere, oluşturulacak müzenin dijital dönüşümüyle ilgili Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansına "güdümlü proje" kapsamında başvuruda bulunduklarını söyledi.

Eskişehir'in tematik müzeler bakımından zengin bir kent olduğunu dile getiren Aksoy, bu zenginliğe Yargıtay Müzesi'nin de eklenmesinin Eskişehir'in Cumhuriyet'in ilk yıllarında, bu kuruma ev sahipliği yapması nedeniyle önemli olduğunu belirtti.

Kentteki Eskişehir Osmangazi ve Anadolu üniversitelerinde birer hukuk fakültesinin bulunduğunu hatırlatan Vali Aksoy, "Bu anlamda öğrencilerimizin, Yargıtay'ın ilk görev yeri Eskişehir'i daha iyi tanımaları ve anlamaları oldukça önemlidir. Bu çalışmalar büyük bir hızla devam edecek ve bina, bundan sonra Yargıtay Müzesi olarak hizmet vermeye devam edecektir." diye konuştu.

Kaynak: AA

