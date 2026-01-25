Eskişehir\'de Yeni Spor Salonu Açıldı

Eskişehir'de Yunus Emre Kapalı Spor Salonu Açılış Töreni'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Hep beraber güçlü Türkiye için, Türkiye Yüzyılı'nda gençliğin yüzü olarak, sporun yüzü olarak çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Bir dizi temas için Eskişehir'e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleşen Yunus Emre Kapalı Spor Salonu Açılış Töreni'ne katıldı. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Ardından Anadolu Üniversitesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığının tanıtım filmleri izletildi. Yapılan konuşmalarından ardından dualar eşliğinde kurdele kesimi gerçekleşti. Tören sonrasında temsili olarak spor müsabakaları düzenlendi.

"Eskişehir'i bir spor şehri olarak görüyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın, açılışta yaptığı konuşmada, "Bu güzel salon sizler için yapıldı, bugün birlikte açıyoruz. Özellikle de Eskişehir'i bir spor şehri olarak görüyoruz. Buraya büyük yatırımlar yaptık. Sayın Cumhurbaşkanımızın sporun içinden gelmesi, gençlerle teşrikimesaisinin uzun yıllara dayanması ve spora yapılan devasa yatırımlarla Türkiye bir spor tesisi devrimi yaşamaktadır. Özellikle de modern stadyumlarıyla; bir tanesi biliyorsunuz Eskişehir'de, 40'a yakın UEFA standartlarında, FIFA standartlarında stadyumlarıyla, kapalı spor salonlarıyla, yüzme havuzlarıyla Türkiye'de büyük spor tesisi yatırımları yapıldı. Bugün bir tanesini de Anadolu Üniversitesi ile beraber biz destekledik. Böylesine güzel, şirin, güzel bir salonu üniversiteye kazandırdık. Eskişehir'e kazandırdık, sizlere kazandırdık. Gerçekten güzel bir atmosfer, mutluluk verici bir yer. İnşallah bu tesislerden Avrupa, Dünya, Olimpiyat şampiyonları çıkacak. Ben de üniversitede okurken, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okurken Gümüşsuyu kampüsünde bir tane salon vardı. O salona giderdik; eski bir salon. Ama o salonda dünyanın, Türkiye'nin en önemli basketbolcularını antrenmanda izlerdim. O zaman belki tanımayanlar olur ama Zeki Tosun vardı; Türk basketbolunun önemli isimlerinden bir tanesi. Levent Topsakal vardı. Yine Harun Erdenay'ın babasının koçluğunu yaptığı bir takım. Onu izlerken üniversite talebesi olarak gerçekten çok mutlu olurdum. Çağımızın hepimizin karşılaştığı iki tane sorunumuz var. Bir tanesi obezite. Yani gençlerimizin ve öğrencilerin fast food gibi gıdalarla beslenmesi sonucunda, bir hareketsizlikten dolayı da bir obezite sorunumuz var. Kilo sorunumuz var. İşte bu çeşitli hastalıklara sebep oluyor. Bunu yenmek için spor yapacağız. İkinci konu; çağımızda dijital bağımlılık başta olmak üzere uyuşturucu, içki, kötü alışkanlıklar, kumar, sanal kumar başta olmak üzere bu kötü alışkanlıklarla mücadelede spor en etkin araç. O yüzden şunu söylüyoruz: Düşünün bir mahallede, bir apartmanda spor yapan bir çocuk var. Yüzmede madalyalar kazanmış, tekvandoda madalyalar kazanmış; toplum onu gıptayla izlemeye gider, onun bu başarılarından gurur duyar. Bir de uyuşturucu kullanan bir çocuk var; başta evde annesine, babasına, çevresine uyuşturucu almak için şiddet uygular vesaire. Dolayısıyla biz sporu seven, sporla büyüyen, sağlıklı, ahlaklı, maneviyatı güçlü nesiller istiyoruz. O yüzden herkesi spora davet ediyoruz"

"Bu yıl üç bin kişilik bir yurdun da temelini atıp başlayacağız"

Bakan Bak, "Eskişehir, Eskişehirspor ile anılıyor. Ben çocukluğumda maçları izlerdik, takip ederdik. 'Es Es Es, Ki Ki Ki, Eski Eski Es', kırmızı şimşekler. İşte burası kırmızı şimşeklerin şehri. Eskişehirspor'a da başarılar diliyoruz. İnşallah tekrar Süper Lig'e doğru adım adım gelecek; onları da tebrik ediyoruz. Eskişehir'e yeni spor tesisleri kazandıracağız. Yeni salonlar, yüzme havuzları, tesisleri ve Olimpik Hazırlık Merkezi'ni inşallah Eskişehir'imize kazandıracağız. Dolayısıyla yatırımlara devam. Eskişehir spor şehri olma yönünde hızla ilerleyecek. İnşallah bu yıl üç bin kişilik bir yurdun da temelini atıp başlayacağız. Eskişehir'e hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Eskişehir'in gençlerine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Yine Türkiye, dünyada eşi benzeri olmayan, gençlere yatırım yapan bir ülke. 1 milyon yatak kapasitesiyle Kredi Yurtlar Kurumumuzda üniversitede okuyan gençlerimize barınma imkanı sağlıyoruz. 1 milyon sabah kahvaltısı ücretsiz, akşam yemeği ücretsiz. Dünyada bunu yapan başka bir ülke yok. Dolayısıyla çocuklarımızın daha iyi şartlarda barınması için yatırımlara devam ediyoruz. Buradan üniversite rektörümüze de teşekkür ediyoruz. Daha önce birlikte çalışmış, ortak çalışma ortamlarımız da olmuştu; hocamıza da teşekkür ediyoruz. Bu ortak çalışmada başarılı bir sonuç elde ettik. Salonları açtık; halkımıza açtık, sporculara açtık. Hep beraber Güçlü Türkiye için, Türkiye Yüzyılı'nda gençliğin yüzü olarak, sporun yüzü olarak çalışmaya devam edeceğiz. Tesisimiz hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"Eskişehir denilince akla gelen ilk gurur nişanesi şüphesiz Eskişehirspor'dur"

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz da, "Eskişehir, yeraltı zenginlikleri, sanayisi ve 'ilk'leriyle Türkiye'nin parlayan yıldızıdır. Üç üniversitesi ve yaklaşık yetmiş bin öğrencisiyle bir kültür, eğitim ve gençlik şehri olduğu kadar, ruhu sporla yoğrulmuş bir merkezdir. Eskişehir denilince akla gelen ilk gurur nişanesi şüphesiz Eskişehirspor'dur. 'Kırmızı Şimşekler' markasıyla futbol tarihimize adını altın harflerle yazdıran bu camia, mücadelenin ve taraftar sadakatinin dünyadaki en güzel örneklerinden birini teşkil etmektedir. Sayın Bakanımızın destekleriyle bugün açılışını yapacağımız bu kapalı spor salonu, şehrimizin gençlerine modern bir yuva olacaktır. Temel amacımız, Eskişehir'den olimpiyat şampiyonları çıkaracak bir ekosistemi daima diri tutmaktır. Sayın Bakanım, sizin desteğinizle açılışını yapacağımız bu yatırım; kardeşliğin ve dayanışmanın yeniden canlanacağı bir buluşma noktası olacaktır. Burada yetişecek gençlerimiz disiplini, rakibe saygıyı ve azmi öğrenerek toplumumuza faydalı bireyler haline geleceklerdir. Yunus Emre'nin şehrinde, "Yunus gönüllü" gençler spor sevgisiyle birleşeceklerdir. Tesisimizin şehrimize hayırlı olmasını diliyor; başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, milletvekillerimize ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum" diye kaydetti.

"Yetenekli gençlerimizi bu modern tesiste yetiştirmeyi hedefliyoruz"

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel de, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Yunus Emre Spor Salonu, öğrencilerimizin spora erişimini kolaylaştıracak, sağlıklı yaşam kültürünü güçlendirecek ve kampüs yaşamını çok daha nitelikli bir hale getirecektir. 2025 yılı içerisinde öğrencilerimiz 19 ulusal branşta 34 madalya kazanırken, uluslararası müsabakalarda da 13 madalyayı ülkemize getirme başarısını gösterdiler. Yine aynı yıl içerisinde 173 farklı sportif faaliyet gerçekleştirdik. Bugün hizmete aldığımız bu kapalı spor salonu ile beraber lisanslı sporcu sayımızı artırmayı; şehrimize ve ülkemize yeni madalyalar kazandıracak yetenekli gençlerimizi bu modern tesiste yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu güçlü yatırımın hayata geçmesinde Gençlik ve Spor Bakanlığımızın üniversitemize verdiği destek çok kıymetlidir; kendilerine Anadolu Üniversitesi adına bir kez daha teşekkür ediyorum. 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılını "Yunus Emre Yılı" ilan etmiştik; bu güzel tesisin isminin de Yunus Emre Spor Salonu olması bizim için ayrı bir anlam ve önem taşıyor" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR