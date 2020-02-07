Eskişehir'den deprem bölgesine 2 TIR'lık yardım - Son Dakika
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Eskişehir'den deprem bölgesine 2 TIR'lık yardım

6 saat önce

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Malatyalılar Derneği (ESMAD) tarafından bölgeye gönderilmek üzere 2 TIR yardım malzemesi yola çıkarıldı.

Eskişehir'den deprem bölgesine 2 TIR'lık yardım, System.String[]

ELAZIĞ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Malatyalılar Derneği (ESMAD) tarafından bölgeye gönderilmek üzere 2 TIR yardım malzemesi yola çıkarıldı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nca ayni bağış yardım kampanyası kapsamında, Türkiye Diyanet Vakfı Eskişehir Şubesi ve Eskişehir Malatyalılar Derneği aracılığıyla toplanan 2 TIR dolusu ihtiyaç malzemesi, depremzedelere ulaştırılmak üzere deprem bölgesine uğurlandı. Duaların ardından un, yağ, şeker, hazır gıda paketleri, ısıtıcı, kışlık kıyafetler, battaniye gibi ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu 2 yardım TIR'ı, AFAD Genel Müdürlüğü'nce belirlenen toplanma yerine ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı. Uğurlama programına Vali Özdemir Çakacak, İl Müftüsü Bekir Gerek, Eskişehir Malatyalılar Derneği Yönetim Kurulu üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 05:54 Kaynak: DHA
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