Eskişehir'e 3 ödül birden geldi

Marmara ve Doğu Marmara Bölgesi'ndeki başarılı sanayi kuruluşlarının ödüllendirilmesi ve tanıtımlarına katkı sağlanması amacıyla bu yıl 13'ncüsü düzenlenen 'Sektörel Performans Değerlendirme' ödülleri sahiplerini buldu.

Eskişehir Sanayi Odası Üyesi Esmer Mermer A.Ş, KYK Yapı Kimyasalları A.Ş. ile Alfa İleri Teknoloji Savunma ve Havacılık Ltd., Eskişehir'e 3 ödül getirdi. Kocaeli Sanayi Odası tarafından gerçekleştirilen ödül töreninde büyük ödül ve sektör ödülleri sahiplerine verildi. Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, ödül alan Oda Üyesi firmaları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

"Gururluyuz"

Ödül alan Eskişehirli firmaların birçok firma arasından sıyrılarak bu ödülleri almaya hak kazandıklarını ifade eden ESO Başkanı Kesikbaş, "Şehrimizde istihdam sağlayan, ekonomimize artı değer katan Odamız Üyesi firmamız bizleri gururlandırmıştır. Bu firmalarımız yüksek verimlilikle çalışan, yenilikçiliğe ve çalışanların gelişimine önem veren, finansal olarak başarılı iş sonuçları elde eden, sürdürülebilir bir gelecek için topluma katkı sağlayan sanayi kuruluşları olarak bu ödülleri alma başarısı gösterdiler. Biz de üyelerimiz için ürettiğimiz projelerle her zaman yanlarında olmayı sürdüreceğiz" dedi. - ESKİŞEHİR