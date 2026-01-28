Eskişehir Eğitimi için Yeni Yatırımlar

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak'la Eskişehir'e yönelik planlanan yatırımlar hakkında istişarelerde bulundu.

Gürcan'ın İletişim Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, toplantıda, kentteki eğitim altyapısının güçlendirilmesi, öğrencilerin daha nitelikli imkanlara kavuşması ve şehrin geleceğine değer katacak projeler ele alındı.

Toplantıda Eskişehir'in eğitim alanındaki potansiyelini daha ileriye taşıyacak çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürcan, "Eğitime yapılan her yatırım, geleceğimize yapılan en güçlü yatırımdır. Eskişehir'imizin eğitimde örnek şehirler arasında yer alması için tüm paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.