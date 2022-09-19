Gittiği kadının evinde öldürülen 18 yaşındaki gencin olayıyla ilgili iki kardeş tutuklandı

Eskişehir'de oturan Murat Dal, geçen hafta Cumartesi gecesi arkadaşı B.M. (18) ile Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Yeşilyuva Sokak'taki Deniz Ö. isimli kadının evine gitti. Burada Deniz Ö. ile Murat Dal, bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Murat Dal, tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine Deniz Ö. tarafından tabancayla vuruldu.

KOMŞULAR HABER VERDİ

Silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dal, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

ABLA-KARDEŞ TUTUKLANDI

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cinayet şüphelisi olduğu öne sürülen Deniz Ö., evde bulunan kardeşi Kemal Ö. ve Murat Dal'ın arkadaşı B.M.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınan Deniz Ö., kardeşi Kemal Ö. ve B.M. işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Deniz ve Kemal Ö. kardeşler tutuklandı, B.M. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.