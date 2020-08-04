Eskişehir ihracatı, PMI değeri ve kapasite kullanım oranları artıyor - Son Dakika

Eskişehir ihracatı, PMI değeri ve kapasite kullanım oranları artıyor

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'in Temmuz ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 7'lik artışla 74,6 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

Eskişehir ihracatı, PMI değeri ve kapasite kullanım oranları artıyor, System.String[]

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir'in Temmuz ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 7'lik artışla 74,6 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyledi.

2019 yılının Temmuz ayında 95,9 milyon dolar olan ihracatta 2020 yılının Temmuz ayında yüzde 22'lik bir azalma meydana geldiğini ifade eden Kesikbaş, "Ocak-Temmuz dönemine bakıldığında ise 2019 yılında 629,1 milyon dolar olan Eskişehir ihracatı 2020 yılının aynı döneminde 505,4 milyon dolara geriledi. Dünya genelindeki salgın nedeniyle geçen yılın ihracat performansına göre yaklaşık yüzde 20'lik bir kayıp söz konusu. Ancak Temmuz ayında bir önceki aya göre yaşanan artışın olumlu" dedi.

PMI verilerindeki artış umut verici

Ekonomik büyümeyi işaret eden Türkiye İmalat PMI'ın yani 'Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin Temmuz ayında 56,9 seviyesinde gerçekleştiğini kaydeden Kesikbaş, bu rakamın Şubat 2011'den bu yana en yüksek seviye de olduğunu vurguladı. Artışı sahada da gözlemlediklerini anlatan Kesikbaş, "Özellikle Haziran ayı ile birlikte siparişlerin bazı sektörler olmak kaydıyla geri dönüşünü hem ihracat hem de yurt içi piyasalarda gözlemliyoruz. ESO Üyelerimizde de bir artış söz konusu. Ancak burada önemli olan işin toparlanma kısmı. Çünkü salgının kayıplarını telafi etmek için çok çaba sarf etmemiz gerekiyor. Mart-Mayıs arasında ciddi kayıplarımız var. Özellikle Haziran ve Temmuz ayındaki oluşan siparişler, sağlanan cirolar tabi ki bunları telafi etmekle ilgili. Bu durum bizi umutlandırıyor. Sürdürülebilirlik açısından ise bazı çekincelerimiz de yok değil" dedi.

Girdi maliyetleri yüksek

Özellikle kısa çalışma ödeneği ve kredilerin devam etmesinin önemli olduğuna vurgu yapan Kesikbaş, "Enflasyon rakamlarını incelediğimizde bizim en büyük sıkıntımız girdi maliyetlerinin artmasıdır. Girdi maliyetlerinin artması rekabet gücümüzde etkileyen en önemli parametrelerden biri. Özelliklede Ekim ayında mücbir sebep nedeniyle bazı sektörlerin geri ödemeleri mevcut. PMI verilerinde Temmuz, Ağustos, Eylül gibi bir kaç ayın böyle devam edeceğini sonra yatay seyre geçeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Eskişehir'deki durum iyi

Verilen yansımasında en önemli göstergelerin OSB'lerde üretim yapan tesislerin elektrik ve doğalgaz kullanımlarına bakmak olduğunu açıklayan Kesikbaş, bu anlamda OSB'lerde Haziran ve Temmuz aylarında elektrik ve doğalgaz tüketimlerinin bir önceki yılın aynı dönemini yakalamış durumda olduğundan bahsetti. Kesikbaş, "Tabi ki bir önceki yıl 2018 de kaynaklanan kur şokları nedeniyle sıkıntılı bir dönemdi. Yine de bir önceki yılın seviyelerine erişmiş durumdayız. Toparlanma devam ediyor. Bu PMI verilerinde de açıkça görülüyor. Ama bunun ertelenmiş siparişler olduğunu ve sürdürülebilirlik açısından da düşündürücü olduğunu bir kez daha yinelemekte fayda var. Haziran ve Temmuz ayında Eskişehir'de sanayiciler açısından işler fana gitmiyor" yorumunda bulundu. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 02:06

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir ihracatı, PMI değeri ve kapasite kullanım oranları artıyor - Son Dakika Ekonomi
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