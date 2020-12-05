Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk milli helikopter motoru TEİ-TS1400'ün teslim töreninde konuştu: (1) - Son Dakika

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk milli helikopter motoru TEİ-TS1400'ün teslim töreninde konuştu: (1)

05.12.2020 14:03

Edinilen son dakika gelişmesine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projelerle savunma sanayinde yeni bir döneme girildiğini belirterek, "Motor geliştirme projesi kapsamında yapılacak yatırımlar ve kazanılacak kabiliyetlerle TEİ kendi alanında ülkemizde rol model haline dönüşecektir.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projelerle savunma sanayinde yeni bir döneme girildiğini belirterek, "Motor geliştirme projesi kapsamında yapılacak yatırımlar ve kazanılacak kabiliyetlerle TEİ kendi alanında ülkemizde rol model haline dönüşecektir." dedi.

Erdoğan, Eskişehir'deki "İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katıldı.

Türk mühendisleri tarafından tasarlanıp imal edilen turboşaft motorunun test için teslimi ile tasarım merkezinin açılışının gerçekleştirildiğini ifade eden Erdoğan, bu projelerle savunma sanayisinde yeni bir döneme girildiğini söyledi.

Turboşaft motor geliştirme projesi kapsamında yapılacak yatırımlar ve kazanılacak kabiliyetlerle TEİ'nin kendi alanında ülkede rol model haline dönüşeceğini vurgulayan Erdoğan, tasarım merkezinde ise mühendislerin, tasarım ve araştırma geliştirme birimlerinin çok daha verimli ve koordineli bir şekilde çalışmamalarını yürüteceğini kaydetti.

Erdoğan, Türkiye ile birlikte uluslararası arenada da milli sanayi kuruluşu TEİ'nin sektörün en önemli oyuncuları arasında yer almasını hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Dünya üzerinde motor teknolojileri konusunda söz sahibi bir elin parmakları kadar ülke var. Bir motorun geliştirilmesi için yurt içinde yazılımından malzemesine çok geniş bir ekosistemin beraber çalışması gerekiyor. Hamdolsun TEİ artık sadece motor üreten değil, motor tasarlayan, üreten ve dünyaya satan bir marka haline dönüşüyor. Turboşaft projemiz ile ülkemizde bu ve benzeri sınıftaki motorları test edebilecek çok ciddi bir test alt yapısı da tesis ediyoruz. Bu alt yapı aynı zamanda milli muharip uçak motoru gibi daha yüksek güç sınıfı motorlarımızın testinde de kullanılabilecek. Ayrıca yeni nesil hafif zırhlı araçlar, altay tankı, İHA'lar ve füzelerimiz ile birçok platformumuzun çeşitli güç sınıflarındaki motorlarını da geliştiriyoruz. Allah'ın izniyle yakında tüm bu motorları envantere almaya başlayacağız."

Erdoğan, helikopter turboşaft motoruyla açılan yoldan diğer savunma sanayi araçlarının motorlarının tamamı yapılana kadar ilerlemeyi sürdüreceklerini belirterek, "Bir yandan TUSAŞ'ın, diğer yandan özel sektör kuruluşlarımızın gayretleriyle Türkiye'yi havacılık başta olmak üzere, her türlü motor tasarımı ve üretimi alanında adres ülke yapma hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. Her ne kadar birileri Arifiye'deki tank paleti fabrikası üzerinden ülkemizin savunma sanayisini baltalamaya çalışsa da biz bu hedeften asla vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yapılan işin adı işletme devridir"

Arifiye'deki fabrika meselesini bir kez daha anlatmak istediğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Her şeyden önce Arifiye'deki fabrika arazisi, binası, makineleri dahil her şeyiyle bedeli 250 milyon doları ancak bulan bir tesistir. Bu fabrikaya 20 milyar dolar diyen hem ömründe hiç fabrika görmemiştir hem de 20 milyar doların ne anlama geldiğini bilmiyordur. Yani neresinden tutsanız elinizde kalacak bir iftirayla karşı karşıyayız. Ayrıca yapılan işlemin adı satış değildir, özelleştirme de değildir. Yapılan işin adı işletme devridir. Mülkiyeti Milli Savunma Bakanlığımızda kalmak üzere bir Türk şirketi olan BMC'ye 25 yıllığına işletme devri yapılan fabrikanın Katarlı yatırımcılara satışı gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Fabrikanın devri sürecinde ve sonrasında çalışan personelin özlük haklarında herhangi bir kısıtlama yapılması bir yana iyileştirmeye gidilmiştir. BMC bazı projelerinde elbette pek çok şirket ve kurum gibi Katarlı yatırımcılarla da ortaklık ilişkisi kurmaktadır. Savunma sanayi projelerimizde Amerikalılarla, İngilizlerle, Almanlarla, diğer pek çok ülkeyle ortaklık yaptığımızda ne oluyorsa ne bir eksiği ne bir fazlasıyla Katarlı yatırımcılarla da aynısı olmaktadır."

(Sürecek)

Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk milli helikopter motoru TEİ-TS1400'ün teslim töreninde konuştu: (1)
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk milli helikopter motoru TEİ-TS1400'ün teslim töreninde konuştu: (1)
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk milli helikopter motoru TEİ-TS1400'ün teslim töreninde konuştu: (1)
Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk milli helikopter motoru TEİ-TS1400'ün teslim töreninde konuştu: (1)

Milli Helikopter, Açılış Töreni, İsmail Demir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk milli helikopter motoru TEİ-TS1400'ün teslim töreninde konuştu: (1) - Son Dakika


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