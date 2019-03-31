Son Dakika Haberleri: Eskişehir'in Alpu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Gürbüz...

Eskişehir'in Alpu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Gürbüz...

1 saat önce

Eskişehir'in Alpu ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Gürbüz Güller kazandı.

Eskişehir'in Alpu İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, CHP Adayı Gürbüz..., System.String[]
Eskişehir'in Alpu ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Gürbüz Güller kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Gürbüz Güller 4 bin 48, AK Parti adayı Rafet Demirtaş 2 bin 861, Diğer adayı 22 oy aldı.

-Güller'in öz geçmişi

İlk, orta ve lise öğrenimini Alpu'da yaptı. 30 yılı aşkın T.C Ziraat Bankası'nın birçok şubesinde görev yapıp 21 Kasım 2013'te görevini bırakarak, 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri için Alpu Belediye Başkan adayı oldu.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde Alpu- Beylikova ilçelerimizin koordinatörlük yapan Güller, evli ve iki çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 10:14 Kaynak: AA

Gürbüz Güller, Cumhuriyet Halk Partisi, Eskişehir, Alpu, Güncel
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