Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinden 40'ıncı yıl balosu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinden 40'ıncı yıl balosu - Son Dakika

Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinden 40'ıncı yıl balosu

10 dakika önce

Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü düzenlediği balo ile kutladı.

Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinden 40'ıncı yıl balosu, System.String[]

Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Derneği, 40'ıncı kuruluş yıl dönümünü düzenlediği balo ile kutladı.


Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Derneğinin yeni başkanı Fatih Arslan'a başarılar dileyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, bir derneğin 40 yıl boyunca açık kalmasını sağlamanın zor bir iş olduğunu söyledi. Engelli derneği için bu durumun daha da zor olduğuna dikkat çeken Başkan Kurt, dernek üyelerini ve yöneticilerini tebrik etti.


"Size her zaman yardımcı olmak bizim birinci görevimiz"


Odunpazarı Belediyesi olarak Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Kulübü Derneğini desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, derneğin eski başkanı İsmail Tek'in Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Başkanı olduğunu hatırlattı. Bu durumun Eskişehir açısından büyük bir avantaj olduğunu söyleyen Başkan Kurt, Tek'i tebrik etti.


Başkan Kurt, "Onun çabalarıyla Eskişehir'de biraz daha farklı işler yapalım, biz birlikte bunu yapmaya hazırız. Size her zaman yardımcı olmak bizim birinci görevimiz. Odunpazarı Belediyesi'ne ait kreşlerden birinde işitme engelli çocuklar için bir sınıf yapmayı planlıyoruz. Umarım, bu planımızı gerçekleştiririz, siz de rahat edersiniz biz de görevimizi yapmış oluruz" dedi. - ESKİŞEHİR

Fatih Arslan, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 02:01 Kaynak: İHA
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