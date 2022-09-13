İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri, Sivrihisar , Tepebaşı , Çifteler ile Odunpazarı ilçelerinde meydana gelen piyasa değeri 1 milyon lira olan enerji ve nakil kablosu hırsızlığı olayı ile ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: AA

Eskişehir, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Eskişehir kent merkezinin yanı sıra ilçelerde enerji ve nakil kablosu çaldıkları iddia edilen 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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