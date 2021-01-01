Eskişehir Makine Fabrikası 52 yıldır hizmet veriyor - Son Dakika

Eskişehir Makine Fabrikası 52 yıldır hizmet veriyor

01.01.2021 10:18
Eskişehir Makine Fabrikası 52 yıldır hizmet veriyor, System.String[]

Şeker fabrikaları ve yurt içi sanayinin ihtiyaç duyduğu makine ve teçhizatın üretilmesi amacıyla kurulan Eskişehir Makine Fabrikası, 52 yıldır hizmet veriyor.

Şeker fabrikaları ve yurt içi sanayinin ihtiyaç duyduğu makine ve teçhizatın üretilmesi amacıyla kurulan Eskişehir Makine Fabrikası, 52 yıldır hizmet veriyor.

1933'te bakım-onarım atölyesi olarak faaliyetlerine başlayan fabrika, 1 Ocak 1969 tarihinde müstakil bir fabrika haline getirilerek Eskişehir Makine Fabrikası adını aldı. Aralarında Ilgın ve Ereğli gibi büyük şeker fabrikalarının bulunduğu 13 şeker fabrikasının kurulmasına öncülük eden Eskişehir Makine Fabrikası, şeker fabrikaları dışındaki fabrika ve tesisler için de makine ve ekipmanlar üretti. Eskişehir Makine Fabrikası, 1998'de Özbekistan'ın Horezm bölgesinde yılda 30 bin ton şeker üreten Şarkyıldızı Şeker Fabrikası'nın kurulmasına öncülük ederek tecrübesini yurt dışına aktardı. Fabrika ayrıca, Azerbaycan'daki şeker fabrikaları için ekipmanlar üreterek uluslararası alanda kendinden söz ettirdi.

Üretim yerli imkanlarla yapılıyor

Aralarında şeker fabrikaları, çimento fabrikaları, Bor İşletme Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Orman İşletmeleri'nin de bulunduğu çok sayıda kuruluşa makine ve ekipman üreten fabrika, bazı elektronik kısımlar haricinde imal ettiği makinelerin yüzde 100'ünü yerli imkanlarla üretiyor. Eskişehir'in en önemli sanayi kuruluşlarından biri olan fabrika, yılda ürettiği yaklaşık 70 milyon liralık katma değer ile şehrin ekonomisine önemli katkılar sunuyor. - ANKARA

Eskişehir Makine Fabrikası 52 yıldır hizmet veriyor

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Eskişehir Makine Fabrikası 52 yıldır hizmet veriyor - Son Dakika Ekonomi


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