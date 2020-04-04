Eskişehir Pandemi Kurulu toplandı - Son Dakika

İl Pandemi Kurulu Toplantısı Vali Özdemir Çakacak'ın başkanlığında yapıldı.

Valilik Yunus Emre Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen oturuma Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan ve Eskişehir Esnaf ve Sanatkatlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ile belediyelerin temsilcileri katıldı.

Vali Çakacak, toplantıda yaptığı konuşmada, ülkemizde vaka sayısındaki artışı ve devam eden Kovid-19'un yayılmasını engellemek amacıyla sosyal izolasyonun sağlanması, sosyal hareketliliğin ve insanlar arası temasın azaltılması için alınan tedbirlerin titizlikle uygulanmasının son derece önemli olduğunu belirterek, yeni tedbirler kapsamında Eskişehir'in de aralarında bulunduğu büyükşehir statüsündeki 30 kentte toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya gibi yapılacak tüm giriş çıkışların 15 gün süreyle geçici olarak durdurulduğunu söyledi.

Çakacak, il ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan işyerlerine vatandaşlarımız ve çalışanların maske takarak girebileceğini kaydetti.

Maske takma zorunluluğunun pazarlarda satıcılar için de geçerli olduğunun altını çizen Çakacak, il ve ilçelerimizdeki meydanlarda sokak ve caddelerde vatandaşların sosyal mesafeyi gözetmeden toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin verilmeyeceğini, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek yürümesi gerektiğine dikkati çekti.