Eskişehir Şehir Tiyatroları, 'Cadı Kazanı' ile Yeni Sezona Merhaba Dedi

10.11.2025 16:11
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Arthur Miller'ın 'Cadı Kazanı' adlı oyununun basın galasını gerçekleştirdi. Başkan Ayşe Ünlüce, Eskişehir'in sanat dolu bir şehir olduğunu vurgulayarak, sanatseverlere teşekkür etti.

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Şehir Tiyatroları, Amerikalı yazar Arthur Miller'ın "Cadı Kazanı" adlı oyununun basın galasında seyirciyle buluştu. Oyunu izleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, "Sanat her zaman bu şehirden, Eskişehir'den yükseliyor. İyi ki varsınız" dedi.

EBB Sanat ve Kültür Sarayı'nda (Opera Binası) sahnelenen "Cadı Kazanı" oyununun gösterimini, Ünlüce de sanatseverlerle birlikte izledi.

Gösterimi Ünlüce'nin yanı sıra CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nur Süllü ve İbrahim Arslan, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Hakkı Kuş, çok sayıda basın mensubu ve sanatsever takip etti.

Oyun sonunda sahneye çıkarak oyuncuları tebrik eden Ünlüce, Eskişehir'in sanatla bütünleşen bir kent olduğunu vurgulayarak, "Eskişehir sanat dolu bir kent. Şehir tiyatrolarımız ve Senfoni Orkestramızla gurur duyuyoruz. Ancak siz değerli sanatseverlerle daha çok gurur duyuyoruz. Çünkü bu salonları hiçbir zaman boş bırakmıyorsunuz. Sanat her zaman bu şehirden, Eskişehir'den yükseliyor. İyi ki varsınız" diye konuştu.

Yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan oyun; Sabahattin Eyüboğlu ve Vedat Günyol'un Türkçe'ye kazandırdığı çeviri üzerinden sahneleniyor. Oyunun yönetmenliğini, Devlet Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen olarak birçok başarılı projeye imza atan usta tiyatrocu Murat Karasu üstleniyor.

Şehir Tiyatroları, yeni sezonda da güçlü kadrosu ve nitelikli yapımlarıyla Eskişehirli sanatseverleri tiyatro sahnesinde buluşturmaya devam edecek.

