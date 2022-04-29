Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, emniyet kemeri denetimine katıldı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, emniyet kemeri denetimine katıldı

29.04.2022 19:07
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, emniyet kemeri denetimine katıldı

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Ramazan Bayramı tatili öncesi polis ve jandarma ekipleriyle emniyet kemeri denetimine katıldı.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Ramazan Bayramı tatili öncesi polis ve jandarma ekipleriyle emniyet kemeri denetimine katıldı.

Eskişehir- Bursa kara yolu Batıkent Mahallesi polis yol uygulama noktasındaki denetime katılan Vali Ayyıldız, yaptığı açıklamada, emniyet kemeri kullanmanın hayat kurtardığına dikkati çekmeyi amaçladıklarını söyledi.

İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy ve diğer ilgililerle, sürücü ve yolculara uyarılarda bulunan Vali Ayyıldız, vatandaşlara trafik kuralların önemini anlattı, çocuklara hediyeler verdi.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, emniyet kemeri denetimine katıldı
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, emniyet kemeri denetimine katıldı
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, emniyet kemeri denetimine katıldı
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, emniyet kemeri denetimine katıldı
Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, emniyet kemeri denetimine katıldı

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Erol Ayyıldız, Eskişehir, Jandarma, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, emniyet kemeri denetimine katıldı - Son Dakika


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