Eskişehirli atıcılar Konya'dan madalyalarla döndü

Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Spor Kulübü sporcuları, Konya'da düzenlenen 2020 Skeet Türkiye Şampiyonasında madalyalarla döndü.

Bu yıl Konya'da düzenlenen 2020 Skeet Türkiye Şampiyonasında, Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Büyük Erkekler kategorisinde 1 altın, 1 bronz, Takım kategorisinde gümüş, Veteranlarda ise altın madalya almaya hak kazandı.

Kazanılan başarılar hakkında konuşan Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Spor Kulübü Başkanı Rıdvan Batır, "Konya'da yapılan 2020 Skeet Türkiye Şampiyonasına Eskişehirli sporcular damgasını vurdu. Büyük Erkeklerde Eskişehir Merkez Avcılık Atıcılık İhtisas Spor Kulübü'nden Sadık Erdoğmuş birinci olarak altın madalya almaya hak kazandı. Yine aynı kategoride Atay Maç üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Takım olarak Eskişehir'den Sadık Erdoğmuş, Hakan Yılmaz, Atay Maç'tan oluşan ekip ikincilik kupası aldı. Veteranlarda ise, Kadir bilek birinci olup altın madalya, Ahmet Işıktan üçüncü olup bronz madalya almaya hak kazandı" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR