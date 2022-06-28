Eskişehirli minikler Cüneyt Arkın'ın memleketinde adının verildiği parka papatya dikti

Unutulmaz filmleriyle Türk sinemasına damga vuran ünlü oyuncu Cüneyt Arkın'ın vefatı, doğup büyüdüğü Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Karaçay Mahallesi'nde de büyük üzüntüyle karşılandı.

Arkın'ın 11 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı "İlerleyen günlerde Eskişehir'e bağlı dünyaya geldiğim Odunpazarı ilçesindeki Cüneyt Arkın Parkı'na gidip bol bol karımın sevdiği papatyaları ekeceğim." paylaşımındaki isteğini çocuklar yerine getirdi.

Orhangazi kreşinden öğretmenleriyle kırsal mahalle Karaçay'daki Cüneyt Arkın Parkı'na gelen minikler, belediye ekipleriyle papatyaları toprakla buluşturdu.

Mahalle Muhtarı Metin Erul ise gazetecilere yaptığı açıklamada, Cüneyt Arkın'ın ölümüne çok üzüldüklerini söyledi.

Sanatçının, çocukluk döneminde bir süre Karaçay'da yaşadığını belirten Erul, şöyle konuştu:

"Başımız sağ olsun. Biz de çok üzüntülüyüz. Eşinin, dostunun, akrabasının başı sağ olsun. Bizim köyde yetişmiş olduğu için ve bizim köyün insanı olduğu için çok üzgünüz. Burada Cüneyt Arkın'ın adına bir şeyler yapmak isteriz. Çeşme veya hatıra ormanı yaparak anısını yaşatmak istiyoruz. Allah rahmet eylesin köyümüzün insanı. Köyümüzde doğmuş, büyümüş, ata binmiş, koyun bakmış. Çocukluğumuz ve gençliğimiz onun filmleriyle geçti. Allah rahmet eylesin."