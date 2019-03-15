Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'da Yabancılar Gol Atıyor Yerliler Asist Yapıyor

Eskişehirspor'da Yabancılar Gol Atıyor Yerliler Asist Yapıyor

25 dakika önce

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da ligin ikinci yarısında gol yükünü yabancı futbolcular, asist yükünü ise yerli futbolcular çekiyor.

Eskişehirspor'da Yabancılar Gol Atıyor Yerliler Asist Yapıyor, System.String[]
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'da ligin ikinci yarısında gol yükünü yabancı futbolcular, asist yükünü ise yerli futbolcular çekiyor.

Ligin ikinci devresine Giresunspor maçıyla başlayan Eskişehirspor, geçen hafta karşılaştığı Hatayspor maçına kadar ligin ikinci devresinde toplam 11 kez topu ağlarla buluşturdu. Kırmızı siyahlı ekip ligin ikinci devresinde kalesinde ise 13 gol gördü. Eskişehirspor'da atılan gollerin 5'i ilk yarılarda gelirken 6'sı ikinci yarılarda kaydedildi. Gol atma sayılarına bakıldığında ise yabancı futbolcular yerli futbolculardan önde görülüyor. Bu kapsamda ligin ikinci devresinde yerli oyuncular 4 gol atarken yabancı oyuncular 7 gol atma başarısını gösterdi. Yerli ve yabancı oyuncuların gol atma sayıları ise şu şekilde;

"Erdal Ekdari 2, İbahim Halil Öner 1, Emre Güral 1, Jesse 3, İbrahim Sissokko 3, Issah 1, Milinkovic 1"

Asist yapma sayılarında ise yerli oyuncular yabancı oyunculara göre bir adım önde götürüyor. Bu alanda yerli oyuncular 4 asist yaparken yabancı oyuncular 3 asist yapabildi. Yerli ve yabancı futbolcuların asist sayıları da şu şekilde;

"Mehmet Özcan 1, Erdal Akdari 1, İbrahim Halil Öner 1, Ferhat Kiraz 1, Milinkovic 1, Sissokko 2" - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 12:31 Kaynak: İHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Barcelona'da Dembele 3-4 Hafta Forma Giyemeyecek Okay Yokuşlu, Celta Vigo'da Ayın Futbolcusu Seçildi

Fenerbahçe Yusuf Emre Baran'ı Transfer Ediyor 9 Futbolcusuyla FIFA'lık Olan Beşiktaş, Avrupa Kupaları'ndan Men Cezası Alabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.3.2019 12:56:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Eskişehirspor'da Yabancılar Gol Atıyor Yerliler Asist Yapıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]