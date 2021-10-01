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Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti - Son Dakika

Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti

01.10.2021 11:10

Adana'da Abdülsamet S., eskort sitesi üzerinden 300 lira karşılığında anlaştığı kadının kaldığı eve gitti. Bir süre sonra içeriye genç kadının erkek arkadaşı eve girdi ve Abdülsamet S.'ye ateş etti. Elinden ve bacağından yaralanan Abdülsamet S., canını kurtarmak için cebindeki 2 bin 800 lira ve cep telefonunu verip kaçtı. Olay sonrası genç kadın ve sevgilisi baskınla yakalanırken genç kadın kendisini ''Bana tecavüz etmeye kalktı. Kendimi korumak için vurdum'' sözleriyle savundu.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi'nde 26 Eylül gecesi yaşanan olayda iddiaya göre, Yüksel Nur Y. (22) eskort sitesinden fuhuş yapmak için ilan verdi.

ESKORT SİTESİNDEKİ İLANI GÖRÜP BİRLİKTE OLMAK İÇİN ANLAŞTI

Bu ilanı gören Abdülsamet S. (23), Yüksel Nur Y. ile irtibata geçip 300 lira karşılığında birlikte olmak için anlaştı. Genç kadın, Abdülsamet S.'yi kaldığı daireye çağırdı. Verilen adrese giden Abdülsamet S., Yüksel Nur Y.'ye 300 lira para verdi.

İLİŞKİ İÇİN ANLAŞTIĞI KADININ ERKEK ARKADAŞI İÇERİ GİRDİ

Yüksel Nur Y. bir süre sonra "lavaboya gidiyorum" diyerek şahsın yanından ayrılıp kapıyı açtı. İçeriye giren kadının sevgilisi Eren Can K. (19) ile arkadaşı Mehmet Ekrem Ü. tabancayı Abdülsamet S.'ye doğrultarak, "Sen bizim kız arkadaşımıza nasıl bakarsın" diyerek tetiğe bastı.

Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti

CANINI KURTARMAK İÇİN PARASINI VE TELEFONUNU VERDİ

Elinden ve sol bacağından yaralanan Abdülsamet S., canını kurtarmak için cebindeki 2 bin 800 lira ve cep telefonunu eli silahlı kişilere verdi. Parayı ve cep telefonunu alan zanlılar olay yerinden kaçtı. Abdülsamet Y.'nin durumu bildirmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

''BANA TECAVÜZ ETMEYE KALKTI''

Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, Sarıçam ilçesindeki saklandıkları eve yapılan baskında yakalandı. Emniyete götürülen şüphelilerden Eren Can K. ile Mehmet Ekrem Ü. suçlamaları kabul etmezken Yüksel Nur Y. ise "Telefon numaramı bir yerden bulmuş, konuşmak istedi. Bir araya geldik, bana tecavüz etmeye kalktı. Silahım vardı, kendimi korumak için vurdum" diyerek kendisini savundu.

SİLAHLI SALDIRGAN TUTUKLANDI, GENÇ KADIN SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Eren Can K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Mehmet Ekrem Ü. ile Yüksel Nur Y. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Abdülsamet Y.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti

Cep Telefonu, Çukurova, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskort sitesinden ilan verip 300 lira karşılığında evine çağırdı! Anlaştığı gence sevgilisiyle tuzak kurup gasp etti - Son Dakika
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