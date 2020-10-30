Eskrimde 10-12-14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Konya'da devam ediyor

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen 10-12-14 Yaş Altı Epe Açık Turnuvası, Konya'da devam ediyor.

Konya Spor ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen turnuvaya, 15 ilden ve 13 farklı kulüpten 200 sporcu katılıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı tedbirler alınarak gerçekleştirilen turnuvanın üçüncü gününde, 12 Yaş Altı Kız Epe ve Erkek Epe kategorisinde müsabakalar yapıldı.

Erkek epede Bertuğ Mehmet Çeçen birinci, Dağlar Okçur ikinci, Aslan Çağan Çelikkayalı ve Osman Mammadov üçüncü oldu. Kızlar epede birinciliği Ceylin Ecem Elgün, ikinciliği İlke Taşbaş, üçüncülüğü Nil Aksan ve Ece Salman elde etti.