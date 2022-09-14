Trafik kazasında yaralanan Uşaksporlu genç futbolcunun tedavisi sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Trafik kazasında yaralanan Uşaksporlu genç futbolcunun tedavisi sürüyor

14.09.2022 15:28
Trafik kazasında yaralanan Uşaksporlu genç futbolcunun tedavisi sürüyor

Eşme ilçesinde, arızalanan otomobilini kontrol için indiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Uşakspor U19 Futbol Takımı oyuncusu Necmettin Kemer'in (19) yoğun bakım servisinde tedavisine devam ediliyor.

Eşme ilçesinde, arızalanan otomobilini kontrol için indiği sırada başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Uşakspor U19 Futbol Takımı oyuncusu Necmettin Kemer'in (19) yoğun bakım servisinde tedavisine devam ediliyor.

11 Eylül gecesi, Eşme ilçesinden kent merkezi istikametine ilerleyen Necmettin Kemer yönetimindeki 09 ADB 117 plakalı otomobil, Kolonkaya köyü yakınlarında arızalandı. Sürücü Necmettin Kemer, otomobili park ettikten sonra yanındaki A.S. ile dışarıya çıktı.

Bu esnada S.G. (52) idaresindeki 64 ET 183 plakalı hafif ticari araç, Kemer ve yanındaki A.S'ye (44) çarptı. Yaralanan Kemer ile yanındaki A.S. ambulansla Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ağır yaralanan Kemer, ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kafatasında kırık olduğu belirlenen Kemer, yoğun bakım servisine alındı. Diğer yaralı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan Necmettin Kemer'in Uşakspor'un U19 Futbol Takımı'nda forma giydiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
İran Milli Futbol Takımı'nda yeniden Carlos Queiroz dönemi İran Milli Futbol Takımı'nda yeniden Carlos Queiroz dönemi Artan enerji maliyetleri İtalya Serie C kulüplerinin geleceğini riske ediyor Artan enerji maliyetleri İtalya Serie C kulüplerinin geleceğini riske ediyor
Kaynak: AA

Uşakspor, Futbol, Kemer, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Trafik kazasında yaralanan Uşaksporlu genç futbolcunun tedavisi sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:53 Kaf Dağı'nın ardı değil Türkiye! İşte ülkemizin baktıkça büyüleyen köyleri
14:49 Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in evine düzenlenen silahlı saldırıya dair görüntüler ortaya çıktı
14:37 Polis memurunun evine girerek kimlik sorgulama cihazını çalmıştı! O şüpheli yakalandı
14:38 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Galatasaray'ın taşıdığı borç ve yüksek maliyet yüküyle başarılı olamayacağını düşünüyorum
14:32 2 bakanın iç hatlar uçağında seyahat etmesi gündem oldu
14:28 Leonardo DiCaprio ve Gigi Hadid aşkı belgelendi! Ünlü çift kulak kulağa kameralara yansıdı
14:24 Ukrayna lideri Zelenski, Rus ordusundan geri alınan İzyum'a gitti
14:03 2023-2025 yatırım programı! Cumhurbaşkanı Erdoğan temel önceliğini açıkladı
13:38 İsviçreli bakandan enerji krizine karşı şaşkınlık yaratan tasarruf önerisi: Birlikte duş alın
13:14 Bruma'yı göndermeye hazırlayan Fenerbahçe'ye son dakika şoku! İsrail ekibi oyuncunun maaşını fazla buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2022 15:28:07. #1.13#
SON DAKİKA: Trafik kazasında yaralanan Uşaksporlu genç futbolcunun tedavisi sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement