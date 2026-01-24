Esnaf Yüksek Faturalardan Şikayetçi

(ANKARA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrik ve doğal gaz faturalarındaki yüksek bedellere ilişkin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile görüştüğünü belirterek, "Esnaf bir iş yaparken evvela elektrik parasını düşünüyor. Akabinde ısınmak için doğal gaz parasını düşünüyor, üçüncü girdi maliyetlerinin en büyüğü olan kirayı düşünüyor. Dolayısıyla fiyatlardaki istikrarsızlık, enflasyondaki yüksekliğin kaynaklarından en önemlisi de bu faturalardaki yükseliş. Esnaf için özel bir tarife yapılması lazım. Bununla ilgili bir çalışma yapılmasını ivedilikle bekliyoruz. Yoksa bu faturaların altından esnaf kalkamaz" ifadelerini kullandı.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sosyal medya hesabında elektrik ve doğal gaz faturalarındaki yüksek tutarlara ilişkin açıklama yaptı. Palandöken, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Elektrik ve doğal gaz faturalarındaki yüksek fatura bedellerini esnaf maliyetlere yansıtmak mecburiyetinde kalıyor. Aslında esnaf için özel bir tarife olması lazım. Çünkü bunun birçoğunu sokağın güvenliğine, aynı şekilde sokağın hareketliliğini gösteren ve önemli bir miktarda da bunun için masraf edip vitrinlerini aydınlatan, buzdolabı çalıştıran, bildiğiniz üzere şarküteri malzemelerini satan yani elektriği kullanan esnafın gerçekten de maliyeti çok yüksek. Bütün cihazlar artık elektrikli. Ekmek üretilirken fırıncı doğal gaz veya elektrik kullanıyor. Dolayısıyla şimdi kilovatsaatlerde 4 bin – 5 bin aralığı artık hepsi yüksek tarifeden ödeme zorunda kalacak. Teknoloji gelişimiyle birlikte bu faturaların altındaki yükseliş devam edecek. Bununla ilgili de özellikle bir proje geliştirilmesinin gerekliliği var.
Diğer tarafta iş yeri kiraları, aynı şekilde enflasyondan kaynaklanan diğer girdi maliyetleri vesaireler esnafın bu faturaları ödemedeki zorluğunu ortaya koyuyor. Biz Sayın Enerji Bakanımıza da konuyu anlattık. Bu konuda esnaf için özel bir tarifenin olması lazım. Bilindiği üzere her şey elektrikli, teknoloji geliştikçe her şeyin elektrikle çalıştığı bir döneme neredeyse geldik. Esnaf bir iş yaparken evvela elektrik parasını düşünüyor. Akabinde ısınmak için doğal gaz parasını düşünüyor, üçüncü girdi maliyetlerinin en büyüğü olan kirayı düşünüyor. Dolayısıyla fiyatlardaki istikrarsızlık, enflasyondaki yüksekliğin kaynaklarından en önemlisi de bu faturalardaki yükseliş. Esnaf için özel bir tarife yapılması lazım. Esnafın maliyeti ne kadar düşük olursa caddeler ve sokaklar o kadar güvenlikli olur. Yine sanayide kullanılan, yani esnaf dükkanlarında, kasaplarda, marketlerde, bakkallarda kullanılan bu elektrik ve doğal gaz tüketiminde de en azından onlar da rahat eder. Konutta ayrı bir tarife, sanayide ayrı bir tarife. Esnaf dükkanları da ticarethane geçtiği için en yüksek tarife. Bununla ilgili bir çalışma yapılmasını ivedilikle bekliyoruz. Yoksa bu faturaların altından esnaf kalkamaz diyorum."
