Espor Dövüş Kulübü, Challengers için SEA turnuva organizatörleriyle ortak olacak - Son Dakika

Singapur merkezli bir turnuva platformu web sitesi olan Esports Fight Club (), Güneydoğu Asya'daki yaklaşan Challengers Stage 3 etkinlikleri için Riot Games ve resmi lisanslı SEA turnuva organizatörleri ile ortaklığını duyurdu.

Esports Fight Club ve Verasity'nin Kurucusu ve CEO'su - RJ Mark, "Bu ortaklık oyun için heyecan verici bir adım. VCT ile olan bu ortaklıkta pek çok doğal sinerjimiz var ve birlikte oyun oynamayı teknoloji ve benimseme açısından sıçrama tahtası yapabiliriz. Güneydoğu Asya'da VCT'nin bir parçası olmaktan gerçekten heyecan duyuyoruz." açıklamasını yaptı.

Esports Fight Club tarafından yayınlanan bir açıklamada, ortaklığın EFC'yi "Güneydoğu Asya'daki bölgesel VALORANT Challengers için resmi espor platformu" olarak tanımlayacağına değinildi. Ortaklık aynı zamanda turnuva yönetimi, içerik ve Challengers turnuvası süresince yapılacak canlı yayınlara kadar uzanıyor.

Esports Fight Club, SEA bölgesindeki tüm lisanslı VCT 2021 operatörleri için Valorant maçlarına ev sahipliği yapacak. EFC ayrıca turnuva yönetimi, içerik ve yayın biçiminde onlara tam destek sağlamak için bölgenin organizatörleriyle ortaklık kuruyor.

Esports Fight Club Nedir?

EFC, espor profesyonellerinin veya amatör oyuncuların kendi özel/herkese açık turnuvalarını oluşturmalarına olanak sağlayan bir turnuva platformu.