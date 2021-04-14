Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, 2 ay sonra yine evden kaçtı - Son Dakika

Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, 2 ay sonra yine evden kaçtı

14.04.2021 09:36

Kendisinden yaşça büyük evli bir adama kuma olarak kaçıp o ailede yaşayan 19 yaşındaki Nilüfer'in yaptıkları Esra Erol'un programına damga vurmuştu. Günlerce programa çıkarak kaçtığı adama aşık olduğunu söyleyen Nilüfer, annesinin ısrarlarından sonra evine geri dönmüştü. Aradan geçen 2 aydan sonra tekrar yayına çıkan acılı anne, kızının yine kaçtığını söyleyerek yardım istedi.

2 ay önce Esra Erol'un programına çıkan Hayriye Hanım, 19 yaşındaki kızı Nilüfer'in evli ve 3 çocuklu Salih Kaya ile kaçtığını söyleyerek yardım istemişti. Canlı yayına çıkan Nilüfer ve Salih birbirlerini sevdiklerini söylemiş ve ayrılmak istememişlerdi. Salih'in eşi Mevla ise çocukları babasız büyümesin diye Nilüfer ile aynı evde yaşamayı kabul ettiğini söyleyince herkes şaşkına dönmüştü. Günlerce canlı yayında işlenen konunun sonunda Salih ve Mevla evliliklerini kurtarmış Nilüfer'de Ordu'daki ailesinin yanına geri dönmüştü.

"İŞE GİDİYORUM" DEYİP EVDEN KAÇTI

Ordu'da işe başlayan Nilüfer ise önceki akşam "İşe gidiyorum" diye evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. Kızından haber alamayınca her yerde aradıklarını söyleyen anne Hayriye Hanım, "Kızım İstanbul'a gelmek için otogara gitmiş. Biz onu orada yakaladık ama reşit olduğu için bizi dinlemedi gitti. Ben Salih'i aradım Nilüfer'in yanında olmadığını söyledi. Ama ben küçük çocuğum ablasının Salih'le mesajlarını okumuş. Konuşmaya devam ediyorlarmış yine. Salih de 1 aydır eşinden ayrıymış" dedi.

2 ay önce Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, yine evden kaçtı

Başka bir adama kaçabileceği iddiası üzerinde durulan Nilüfer'in şuan nerede ve kiminle olduğu ise henüz bilinmiyor.

2 ay önce Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, yine evden kaçtı

NİLÜFER OLAYINDA NELER YAŞANDI?

Esra Erol'da programına çıkan anne Hayriye Uysal, 19 yaşında olan ve evden kaçan kızı Nilüfer'i aradığını söyledi. Hayriye Uysal, kızı Nilüfer'in evli ve 3 çocuk babası olan Salih Kaya'ya kaçtığını ve onunla aynı evde yaşadığını iddia etti. Tüm bu gelişmelerin ardından Salih ile Nilüfer ortaya çıktı ve Salih Kaya annenin anlattıklarını doğruladı. Salih, Nilüfer'in sevgilisi olduğunu ve eşi Mevla ile beraber aynı evde yaşadıklarını itiraf etti.

2 ay önce Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, yine evden kaçtı

Türkiye'yi şaşkına çeviren gelişmelerin ardından stüdyoda günlerce Salih, Mevla, Nilüfer ve Hayriye teyze yüzleşmesi yaşandı. Yaşanan gelişmelerden sonra Mevla'nın eşi Salih'e bir şans daha vermek istediğini açıklamasıyla Mevla ve Salih barıştı. Art arda yaşanan gelişmelerin ardından Nilüfer ise anne ve babasına geri döndü.

2 ay önce Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, yine evden kaçtı
2 ay önce Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, yine evden kaçtı
2 ay önce Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, yine evden kaçtı
Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, 2 ay sonra yine evden kaçtı
Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, 2 ay sonra yine evden kaçtı

Salih Kaya, Esra Erol, Mevla, Ordu, Magazin, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Magazin Esra Erol'un programında ailesinin yanına dönen Nilüfer, 2 ay sonra yine evden kaçtı - Son Dakika Magazin


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