Estetik Cimnastik'te tarihi başarı

17-18 Ekim 2019 tarihleri arasında Estonya'nın başkenti Tallinn'de Dünya Kupası öncesinde düzenlenen INTERNATIONAL TOURNAMENT TALLINN TROPHY 2019 AGG (Estetik Grup Cimnastik) turnuvasına katılan Şavkar İstanbul Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nün her iki takımı ülkemize altın madalyaları ile döndü. Kısa adı IFAGG olan Uluslararası Estetik Grup Cinmastik Federasyonu tarafından düzenlenen turnuvaya Türkiye'den 7-8 ve 8-10 yaş grubunda iki takım katıldı.



7-8 yaş grubunda yarışan AGG Şavkar Kilia takımı ve 8-10 yaş gurubunda yarışan AGG Şavkar Fadalya takımı, elemeleri geçerek finale kaldı. Küçük Türk kızları, finallerde Estetik Grup Cimnastik'te söz sahibi Estonya, Finlandiya, Rusya ve İtalya gibi ülke takımlarına karşı zorlu bir madalya mücadelesi verdi. Estetik Grup Cimnastik dalında ilk kez iki Türk takımı, uluslararası bir turnuvada kendi yaş gruplarında şampiyon olarak tarihe geçti.