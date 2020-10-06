Estetik mağdurlarını görünce her seferinde aynı acıyı yaşıyor - Son Dakika

Estetik mağdurlarını görünce her seferinde aynı acıyı yaşıyor

Antalya'da geçirdiği estetik operasyonu sonrası dudağının zarar gördüğünü iddia eden Songül Uzunoğlu, "Estetik mağdurlarını gördüğümde ağlıyorum.

Antalya'da geçirdiği estetik operasyonu sonrası dudağının zarar gördüğünü iddia eden Songül Uzunoğlu, "Estetik mağdurlarını gördüğümde ağlıyorum. Yaşadığım zorluklar, travmalar gözümün önüne geliyor." dedi.

Özel bir tıp merkezinde geçirdiği estetik operasyon nedeniyle alt dudağının zarar gördüğünü öne süren 42 yaşındaki Uzunoğlu'nun, tedavisi devam ediyor. Yaşadığı zorlukları AA muhabirine anlatan Uzunoğlu, gözaltı morlukları için gittiği merkezde dolgu yapıldığını belirtti.

Önce ışık dolgusu yapılacağının söylendiğini ardından yağ dokusu yapıldığını aktaran Uzunoğlu, yapılan dolguların hiçbirinin tutmadığını dile getirdi.

Dolgudan sonra dudağındaki ana damarın tıkanması sonucu dokuların tamamen işlevini yitirdiğini anlatan Uzunoğlu, dudağını kaybettiğini, çok acılar çektiğini ifade etti.

"Çok dikkat etmek, iyi araştırmak gerekiyor"

Dolgu yapıldıktan sonra dudağının simsiyah olduğunu vurgulayan Uzunoğlu, şunları kaydetti:

"Çok acı çektim. Aylarca yemek yiyemedim, su bile içemedim. Psikolojik olarak hala çok kötüyüm. Çevremin etkisiyle bu işe kalkıştım, çok dikkat etmek, iyi araştırmak gerekiyor. Estetik mağdurlarını gördüğümde ağlıyorum. Yaşadığım zorluklar, travmalar gözümün önüne geliyor. Gerçekten yaşayan bilir. Estetikten mağdur olan kadınlar bana sosyal medyadan ulaşıyor."

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde dudağına iki kez doku nakli yapıldığını anlatan Uzunoğlu, ameliyatların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendiğini bildirdi.

Uzunoğlu, "Psikolojimdeki acı kaybın karşılığı yok. Yanlış uygulanan estetiklerin sonucu vahim olabiliyor, ölümle sonuçlanabiliyor. Ben gülmesini unuttum, mimiklerimi kaybettim. Kahve içmeyi, sıcak yemek yemeyi özledim. Dudağınız yoksa siz tam olamıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"Hukuki süreç devam ediyor"

Uzunoğlu, mahkeme sürecinin devam ettiğini belirterek "Sonrasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesine gittim, dokuların öldüğünü, damarın tıkandığını söylediler. Ağrıya dayanamıyordum. Hastanenin Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan doku nakli yaptı. En az 5-6 operasyon daha geçireceğim." diye konuştu.

Antalya'da özel tıp merkezinde yaptırdığı estetik operasyon sonucu dudağının zarar gördüğünü ileri süren Songül Uzunoğlu, 19 Aralık 2019'da Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına, operasyonu yapan tıp merkezi ve doktor hakkında şikayette bulunmuştu. Uzunoğlu'nun Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde tedavisine başlanmış, doku nakli gerçekleştirilmişti.

Estetik mağdurlarını görünce her seferinde aynı acıyı yaşıyor
Estetik mağdurlarını görünce her seferinde aynı acıyı yaşıyor
Estetik mağdurlarını görünce her seferinde aynı acıyı yaşıyor
Estetik mağdurlarını görünce her seferinde aynı acıyı yaşıyor

Akdeniz Üniversitesi, Operasyon, Antalya, Estetik, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 11:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Estetik mağdurlarını görünce her seferinde aynı acıyı yaşıyor - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçe, takım bütçesinde 8 milyon euroluk tasarrufa gitti Soylu, HDP'ye telefon açan genel başkanlara açtı ağzını yumdu gözünü: Öldürülen teröristler için Fatiha mı okudular? Son Dakika! Oyuncu Özgü Namal'ın hayat arkadaşı Serdar Oral, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti Datça'da deniz kıyısında, ölü olarak bulunan şahsın çalan telefonunu kimse açamadı Makam odasında mastürbasyon yaptığı gerekçesiyle görevden alınan sendika başkanı: Bu bana düzenlenmiş bir komplodur İngiltere'de yeni araştırma! 26 hayvan türü insanlara koronavirüs bulaştırabilir Hayvanları gözlerinin önünde telef olan vatandaş, çareyi baraj gölünde buldu Cezaevinde koğuş arkadaşını öldürüp, kanıyla duvara lakaplarını yazan sanıklara müebbet hapis
Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor Son Dakika: KKTC'de yaklaşık 46 yıldır kapalı olan Maraş, perşembe günü açılıyor         
17:06
Meteoroloji, İstanbul dahil 7 ili uyardı! 2 gün boyunca yağışlı ve serin hava etkili olacak Meteoroloji, İstanbul dahil 7 ili uyardı! 2 gün boyunca yağışlı ve serin hava etkili olacak         
16:47
Hastaneden taburcu olan Trump'ın zor anları! Kameralar önünde nefes almakta zorlandı Hastaneden taburcu olan Trump'ın zor anları! Kameralar önünde nefes almakta zorlandı         
16:16
Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam? Rus askeri uzman, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile böyle dalga geçti: Bugün kimi arasam?         
15:58
5 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak intihar etti 5 çocuk annesi kadın, kendini iple asarak intihar etti         
15:34
Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti Defalarca estetik yaptıran kadının hayatı karardı! Dudağı çürüdü, yakın çevresini kaybetti         
14:40
Ermenistan ordusunda Ermenistan ordusunda "Dehşet" lakabı ile bilinen Albay Artur Galstyan, Karabağ'da öldürüldü         
14:16
Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı Yoga eğitmenliği yapan Zeynep Tokuş, yaptığı karın hareketiyle ağızları açık bıraktı         
14:14
Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda Korona vakalarının kontrol altına alınamadığı Bolu'da Vali isyan etti: Daha ağır tedbirler yolda         
13:21
Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak Bebeği olanlara 10 bin dolara kadar yardım yapan Singapur, salgında çocuğu olana bir seferlik ek ödeme yapacak         
12:42
Veteriner kliniğinin önünde bekleyen danalar, sosyal medyanın gündeminde Veteriner kliniğinin önünde bekleyen danalar, sosyal medyanın gündeminde         
12:16
Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti Türkiye'yi suçlayan Esed, Azerbaycan - Ermenistan krizinde tarafını seçti         
11:37
Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar Kanada'nın askeri teçhizatların ihracatını askıya alması Türkiye'yi nasıl etkileyecek? İşte konuya dair tüm detaylar         
11:19
"Dudağımdan öptü" demişti! Misafir çocuğunu istismar eden sapık tahliye edildi         
10:57
9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti 9 yıl sonra ekrana geri dönen İbo Show'dan ilk kareler geldi! Konuklardaki ayrıntı dikkat çekti         
10:05
Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu Koronavirüsü fırsata çevirdi, şoförlüğü bırakıp kağıt bardak tesisi kurdu         
09:46
Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Hattı'nın tamamlanmasıyla İstanbul-Edirne arası 1 saat 20 dakikaya inecek         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2020 17:22:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Estetik mağdurlarını görünce her seferinde aynı acıyı yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei