Estonya Başbakanı Kaja Kallas NATO Zirvesi'ni AA'ya değerlendirdi - Son Dakika
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Estonya Başbakanı Kaja Kallas NATO Zirvesi'ni AA'ya değerlendirdi

30.06.2022 11:02

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmalarından sonra ülkesinin içinde bulunduğu Baltıkların daha güvenli hale geleceğini söyledi.

Estonya Başbakanı Kaja Kallas, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmalarından sonra ülkesinin içinde bulunduğu Baltıkların daha güvenli hale geleceğini söyledi.

Kallas, İspanya'nın başkenti Madrid'de NATO Zirvesi'nin yapıldığı IFEMA Fuar Alanı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

NATO Zirvesi'ni "tarihi" bir olay olarak nitelendiren Kallas, Türkiye, İsveç ve Finlandiya arasında üçlü muhtıra düzenlenmesinden mutluluk duyduğunu belirtti.

Kallas, "Süreci ilerletmeye ve Finlandiya ile İsveç'i NATO'da görmeye hazırız." dedi.

Rusya'nın saldırganlığını artırmasından sonra Baltık bölgesinde de savunmanın artırılması gerektiğini vurgulayan Kallas, NATO müttefiklerinin Baltık ülkelerindeki askerlerini ve mevcudiyetlerini artırdığını hatırlattı.

Kallas, "İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılmaları, hem Baltık bölgesinin hem de Avrupa-Atlantik bölgesinin daha güvenli olması anlamına gelecek. Bunlar iki güçlü ülke ve bölgenin güvenliği için taahhütte bulunuyorlar." diye konuştu.

Estonya'nın Baltıklardaki NATO mevcudiyetinin daha da artırılmasına yönelik taleplerini uzun süredir gündeme getirdiğini hatırlatan Kallas, şöyle devam etti:

"Güçlü kararlar alınması için çalışıyorduk. Şimdi bu güçlü kararları elde ettiğimizi söyleyebilirim. Tümen boyutunda kuvvetler oluşturacağız. Karargahı Estonya'da olacak. Bu karar tüm askerlerin sürekli Estonya'da bulunacakları anlamına gelmiyor. Bu kuvvet hem bizim kendi savunma kuvvetlerimiz hem Estonya'da bulunan müttefik ülke askerlerinden hem de belki Türkiye veya İngiltere ya da başka bir NATO ülkesinin görevlendirdiği askerlerden oluşacak. Bunlar ihtiyaç halinde ilk andan itibaren sınırlarımızı, NATO sınırlarını korumak üzere ivedilikle gelecek birlikler olacak."

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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Haziran 2022 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 30 Haziran 2022 NATO Zirvesi: Putin, 'Finlandiya ve İsveç ile aramızda kesinlikle gerginlik olacaktır' dedi NATO Zirvesi: Putin, 'Finlandiya ve İsveç ile aramızda kesinlikle gerginlik olacaktır' dedi
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Finlandiya, Estonya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Estonya Başbakanı Kaja Kallas NATO Zirvesi'ni AA'ya değerlendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Estonya Başbakanı Kaja Kallas NATO Zirvesi'ni AA'ya değerlendirdi - Son Dakika
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