Et işleme tesisine gidip döner tartışmasına açıklama getirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Et işleme tesisine gidip döner tartışmasına açıklama getirdi - Son Dakika

Et işleme tesisine gidip döner tartışmasına açıklama getirdi

6 saat önce

Uludağ Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Tayar, döner tartışmalarına et entegre tesisine giderek kesilmiş hayvanların üzerinde hangi yağ nerede kullanılır tek tek anlattı.

Et işleme tesisine gidip döner tartışmasına açıklama getirdi, System.String[]

Uludağ Üniversitesi Besin Hijyeni ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Mustafa Tayar, döner tartışmalarına et entegre tesisine giderek kesilmiş hayvanların üzerinde hangi yağ nerede kullanılır tek tek anlattı.


Geçtiğimiz günlerde gündeme gelen hayvandan çıkan kavram yağı sabun yapımında kullanılıyor ve bu yağı dönerde de kullanılıyorlar. Tartışmasına Tayar, kesilmiş hayvanın başına geçerek ne yağı nerede kullanılır, tek tek anlattı. Kavram yağının kaliteli bir yağ olduğunu ifade eden Mustafa Tayar, "Dönerin başkenti olan Bursa'da döner konusunda bir şeyler söylemek zorunda hissettim kendimi. Döner konusunda son günlerde Türkiye'de herkes konuştu. Kavram yağının dönere katıldığı bunun sabuna katılan kalitesiz bir yağ olduğu iddia edildi. Aksine kavram yağı çok değerli bir yağdır. Et ürünleri, köfte, sucuk ve dönerde kullanılır çünkü bu yağ ürüne lezzet ve kıvam verir. Bir yemeğin lezzetini veren unsur yağdır. Sabun yapılacak atılacak yağ dönere işlenmez, kavram yağı çok kaliteli bir yağdır. İddia edildiği gibi sabuna harcanacak kadar ucuz ve kalitesiz değildir. Siz bugün fiyatı 25 lira olan bu yağı sabuna işlerseniz sabunu 100 liraya satmanız gerekir. Evet hayvansal yağlar sanayiye gider ama bu tamamen endüstri artıkları gider kemik ve işlemeden artan yağlar gider. Mevzuat izin verir dönere yüzde 25'e kadar yağ ilave edilmesi yasal hakkıdır. Döner üreticileri dönerde yağ kullanırlar bunun yasal hiç bir sakıncası yoktur. Dönere katılacak başka bir katkı maddesi de yoktur" dedi.


"100 gram et dönerin maliyeti 5 lira"


Son günlerde bu kadar ucuz döner olur mu tartışması olduğunu söyleyen Tayar, Bugün kasaptan kıyma alsanız kilosu 40 lira civarında bir dönere 100 gram döner katsanız 4 lira yapar buna ekmek ve işlemesini kat 5 liraya mal olur. Siz 5 liraya mal ettiniz bir ürünü 9-10 liraya sattığınız da rahat para kazanırsınız. Ucuzdur bir illeti vardır diye düşünmemek lazım burada iş bilmeye bakar iyi bir esnaf ve iyi organizasyon kurduysanız. İnsanlara kaliteli eti ucuza yedirebilirsiniz. Tavukta da aynı şey söz konusu, bugün göğüs tavuk etinin kilosu 10-11 lira 100 gram kullansanız 1 lira yapar diğer ürünlerle birlikte 3 liraya mal edersiniz. Tüketicinin dikkat etmesi gereken konu ben bu ürünü nereden alıyorum. Bana bu ürünü veren firmanın kalite belgeleri var mı? bunları sorgulamamız gerekiyor. Bir restorana döner yemeye gittiğimizde nereden et geldiğini anlayamayız, eğer kalite belgesi varsa Tarım ve Orman Bakanlığından ruhsatlı bir işletmeyse güvenlikle tüketirim. Bu konuda bilir bilmez herkesin konuşmasının bir anlamı yok, ben tavuk etinden iğreniyorum dediğiniz zaman bir kesimi etkiliyorsunuz. Biz yemek ihtiyacımızı Canan Karatay, hocanın zevkine göre seçmek zorunda değiliz, dönerle ilgili konuşacakların bilimsel gerçeklerle konuşmalarını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu. - BURSA

Uludağ Üniversitesi, Mustafa Tayar, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 10:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

14 katlı apartmanın terasından düşen hakim, feci şekilde can verdi
Kargo yalanıyla tuzağa düşürdüğü eşini öldüren kocaya iyi hal ve tahrik indirimi Bin yıllık İncil'i satarken yakalandılar Fatih'te intihar eden 4 kardeşin ölümü nedeni kesinleşti: Siyanür zehirlenmesi

Son Dakika Haberleri
16:35 Onazi: "Hedeflerimize ulaşmamız için yardım etme zamanı" - Son Dakika
16:30 "GençBizz Lise Girişimcilik Programı" - Son Dakika
16:30 Muş'ta 'kış tedbirleri' uygulaması - Son Dakika
16:30 Örnek cami olmak için çabalıyorlar - Son Dakika
16:30 Tatbikatı gerçek sandılar - Son Dakika
16:14 Fatih'te intihar eden 4 kardeşin ölümü nedeni kesinleşti: Siyanür zehirlenmesi - Son Dakika
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 16:36:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Et işleme tesisine gidip döner tartışmasına açıklama getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]