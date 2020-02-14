Etiyopya'daki Hedasi Barajı'nın dolumu konusunda anlaşma sağlandı - Son Dakika
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Etiyopya'daki Hedasi Barajı'nın dolumu konusunda anlaşma sağlandı

6 saat önce

Etiyopya'daki Hedasi Barajı'nın dolumunun planlanması konusunda nihai anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Etiyopya'daki Hedasi Barajı'nın dolumu konusunda anlaşma sağlandı, System.String[]

Etiyopya'daki Hedasi Barajı'nın dolumunun planlanması konusunda nihai anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı sosyal paylaşım sitesinden yayımladığı basın açıklamasında, Etiyopya'daki Hedasi Barajı'nın dolumunun planlanması konusunda Washington'da yürütülen görüşmelere Etiyopya, Sudan ve Mısır dışişleri bakanlarının dışında ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ve Dünya Bankası'ndan temsilcilerin de katıldığı belirtildi.

Görüşmelerde, Hedasi Barajı'nın çalıştırılması ve dolumuna ilişkin konuların müzakere edilerek tamamlandığı aktarılan açıklamada, barajın aşama aşama dolumunun yapılacağı ve kuraklık dönemlerinin de dikkate alınarak hareket edileceği vurgulandı.

Açıklamada, barajın dolum ve çalıştırılmasına ilişkin nihai anlaşmanın takibi için üç ülkenin arasında bir koordine mekanizmasının oluşturulması konusunun ele alınarak, muhtemel anlaşmazlık durumlarında izlenecek çözüm yollarının da belirlendiğine işaret edildi.

ABD ve Dünya Bankası'nın mutabakat metnine son şeklin verilmesine katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, anlaşmanın şubat sonunda imzaya hazır hale geleceği kaydedildi.

Müzakere süreci

Etiyopya, Mısır'da 30 yıl iktidarda kalan Hüsnü Mübarek'in 2011'de devrilmesinden doğan iktidar boşluğundan yararlanarak, Hedasi Barajı'nın yapımına başladı. Baraj, Mavi Nil suları üzerine Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede yapılıyor.

İngiliz sömürgesi döneminde yapılmış uluslararası anlaşmalarda, Mısır'ın Nil Nehri'ndeki yıllık su hissesi 55 milyar metreküp, Sudan'ın ise 18,5 milyar metreküp olarak belirlenmişti. Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında Hedasi Barajı konusunda, 6 Ekim'de yapılan toplantıda, Mısır'ın uluslararası ara bulucu talep etmesi üzerine, görüşmeler tıkanmıştı.

ABD yönetimi, bu tıkanıklığın giderilmesi amacıyla 6 Kasım'da toplantı yapılması çağrısında bulunmuştu.

Geçen cuma günü Mısır'ın ardından Sudan ve Etiyopya yönetimleri de ABD'nin ara buluculuk çağrısına olumlu cevap vermiş ve toplantıya dışişleri bakanları seviyesinde katılacaklarını açıklamıştı.

Söz konusu ülkeler, geçen ayın sonunda önce Washington'da bir araya gelerek barajla ilgili müzakerelere başlamıştı.

Dünya Bankası, Etiyopya, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:06 Kaynak: AA
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