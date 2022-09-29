Etkinlik alanında bulunan çocuklar
Çocuklara ekipler tarafından eğitim verilmesi
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in karşılanması
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi
Bakanların çocuklarla ilgilenmesi
Bakanların sınıfa girmesi ve öğrencilerle sohbet etmesi
Bakanların anasınıfında eğitim gören çocuklarla bir araya gelmesi
Bakanların trafik polisinin verdiği eğitimleri çocuklarla birlikte dinlemeleri
Bakanların çocuklarla sohbet etmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Afşin Bey İlkokulu'nda düzenlenen "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" programına katıldı.
Son Dakika › Güncel › 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' programı - Son Dakika