"Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" programı - Son Dakika
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"Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" programı

29.09.2022 14:29
"Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" programı

Etkinlik alanında bulunan çocuklar Çocuklara ekipler tarafından eğitim verilmesi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in karşılanması İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi Bakanların çocuklarla ilgilenmesi Bakanların sınıfa girmesi ve öğrencilerle sohbet etmesi Bakanların anasınıfında eğitim...

Etkinlik alanında bulunan çocuklar

Çocuklara ekipler tarafından eğitim verilmesi

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in karşılanması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun gelişi

Bakanların çocuklarla ilgilenmesi

Bakanların sınıfa girmesi ve öğrencilerle sohbet etmesi

Bakanların anasınıfında eğitim gören çocuklarla bir araya gelmesi

Bakanların trafik polisinin verdiği eğitimleri çocuklarla birlikte dinlemeleri

Bakanların çocuklarla sohbet etmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Afşin Bey İlkokulu'nda düzenlenen "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" programına katıldı.

YORUMLAR
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Soylu: 'Türkiye'de 178 adet çocuk eğitim parkına ulaştık' Soylu: 'Türkiye'de 178 adet çocuk eğitim parkına ulaştık' Özer: '25 bine yakın öğrencimize trafik eğitimleri verildi' Özer: '25 bine yakın öğrencimize trafik eğitimleri verildi'
Kaynak: AA

Süleyman Soylu, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu' programı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Yayalara Öncelik Duruşu, Hayata Saygı Duruşu" programı - Son Dakika
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