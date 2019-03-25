Son Dakika Haberleri: Etrafını Su Basan Binadaki 8 Kişi Botla Tahliye Edildi

Etrafını Su Basan Binadaki 8 Kişi Botla Tahliye Edildi

1 saat önce

Mardin'in Midyat ilçesinde etrafı yağmur suları ile dolunca binadan çıkamayan 2' si çocuk 8 kişiyi AFAD ve itfaiye ekipleri botla kurtardı.

Etrafını Su Basan Binadaki 8 Kişi Botla Tahliye Edildi, System.String[]
Mardin'in Midyat ilçesinde etrafı yağmur suları ile dolunca binadan çıkamayan 2' si çocuk 8 kişiyi AFAD ve itfaiye ekipleri botla kurtardı. Edinilen bilgiye göre, Bağlar Mahallesi'nde etrafı yağmur suları ile dolan apartmanda mahsur kalan vatandaşların imdadına AFAD ve Midyat İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yetişti. Olay yerine giden ekipler, bot yardımı ile bir apartmanda mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişiyi kurtardılar. Apartmanda bulunan üç aile ise binadan ayrılmayarak evlerinde kalmayı tercih etti. Kurtarılan vatandaşların yakınlarının yanında kalacağı öğrenilirken, suların tahliyesi için yola kanal açıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:46 Kaynak: İHA

İtfaiye, AFAD, Midyat, Güncel
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