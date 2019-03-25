Etrafını Su Basan Binadaki 8 Kişi Botla Tahliye Edildi
1 saat önce
Mardin'in Midyat ilçesinde etrafı yağmur suları ile dolunca binadan çıkamayan 2' si çocuk 8 kişiyi AFAD ve itfaiye ekipleri botla kurtardı.
Mardin
'in Midyat
ilçesinde etrafı yağmur suları ile dolunca binadan çıkamayan 2' si çocuk 8 kişiyi AFAD
ve itfaiye ekipleri botla kurtardı. Edinilen bilgiye göre, Bağlar Mahallesi
'nde etrafı yağmur suları ile dolan apartmanda mahsur kalan vatandaşların imdadına AFAD ve Midyat İtfaiye
Grup Amirliği ekipleri yetişti. Olay yerine giden ekipler, bot yardımı ile bir apartmanda mahsur kalan 2'si çocuk 8 kişiyi kurtardılar. Apartmanda bulunan üç aile ise binadan ayrılmayarak evlerinde kalmayı tercih etti. Kurtarılan vatandaşların yakınlarının yanında kalacağı öğrenilirken, suların tahliyesi için yola kanal açıldı.
(İHA)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:46 Kaynak: İHA
5 Yaşındaki Bilal'in Feci Ölümü! Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Milyonların Maaşı Temmuz'da Artacak! İşte Kuruşu Kuruşuna Zamlı Maaşlar
Malatya'nın Arguvan İlçesinde 4,5 Büyüklüğünde Deprem Oldu
İzmir'de İlginç Olay! Mazgala Sıkışan Kişi, 1 Saat Süren Çalışmayla Kurtarıldı